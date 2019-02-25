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Швартанулся: эсминец ВМС США «Дональд Кук» прибыл в Одессу

25 февраля 2019, 14:09  •  23 • Война
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook («Дональд Кук») вошел в Одесский морской торговый порт и пробудет там до 27 февраля. Об этом сообщает местная газета «Думская».
«Эсминец <...> пришвартовался у 16-го причала Морвокзала», — говорится в заметке.
Команда корабля должна также провести совместные военно-морские учения с кораблями ВМС Украины. Ранее «Дональд Кук» участвовал в маневрах с турецким фрегатом «Фатих».
По мнению члена Совета Федерации Олега Морозова, прибытие корабля ВМС США в Одессу – это «классическая игра мускулами», передает ФАН.
«Я не думаю, что это подготовка к какому-то реальному провокационному действию. Но тем не менее от этого эти действия не перестают быть провокацией», – заявил сенатор. По мнению Морозова, у Украины «отваги появляется больше, когда рядом «старший брат». Член Совфеда сравнил также украинских военных с «маленькими хулиганящими пацанами».
«Войдут они в Керченский пролив при наличии американского судна или без него, если они будут вести себя не по правилам, они получат адекватный ответ. В полном соответствии с нашими законами»,
— заверил сенатор.
Американский эсминец «Дональд Кук» в Черное море прибыл уже во второй раз с начала 2019 года, сообщает НСН со ссылкой на сайт Шестого флота Военно-морских сил США. В национальном центре управления обороной России в свою очередь сообщили, что российские суда — малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс» — контролируют действия американского эсминца.
В Военном-морских силах США появление вооруженного корабля объяснили совместной с американскими союзниками операцией «по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности». В предыдущий раз «Дональд Кук» заходил в Черное море 19 января. «[Корабль] начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января для проведения в Черном море операций по обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности», — пояснили тогда в ВМС США.
Военный миноносец направлялся в порт Батуми для совместных учений со Службой береговой охраны Грузии. По мнению капитана корабля Мэттью Пауэла, прибытие эсминца должно было продемонстрировать оперативную совместимость Военно-морских сил в достижении целей по обеспечению безопасности в регионе. Спустя девять дней «Дональд Кук» покинул черноморскую акваторию.
Согласно международной конвенции Монтрё, пребывание в черноморской акватории военных кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, не должно превышать 21 суток, а тоннаж не должен быть выше 30 тыс. тонн. Водоизмещение «Дональда Кука» приближается к 9 тыс. тонн, он был спущен на воду в 1997 году.
Главным оружием эсминца являются крылатые ракеты Tomahawk с дальностью полета до 2500 км, способные нести ядерные заряды. В начале 2018 года командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди заявлял, что заходящие в Черное море американские эсминцы помогают поддерживать оперативное присутствие США в регионе — в зону ответственности Шестого флота входят Средиземное море и прилегающие воды Атлантики, особенно подходы к Гибралтару, а также побережье Африки.
«Наше решение о том, чтобы два корабля одновременно находились в Черном море, является профилактикой, а не ответом на антиамериканские действия других стран. По своему функционалу корабли являются гибкими, мобильными силами, а ВМС США способны предоставить надежную защиту интересов нашей страны во всем мире», — подчеркивал он.
По словам Грейди, Черное море является стратегически важным для Вашингтона регионом. Телеканал CNN в своих сюжетах про походы американских эсминцев к берегам России, утверждает, что Штаты наращивают свое присутствие в Черном море с одной целью — противостоять уже российскому «наращиванию военно-морской мощи».
При этом российские военные летчики и моряки ведут себя профессионально, пересекаясь с американскими военными в международных водах и в небе над Европой. Навыки россиян оценила командующая 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти. «Американцы работают в международных водах. Русские работают в международных водах. Я рассчитываю, что мои силы и российские силы будут вести себя безопасно и профессионально», — подчеркнула вице-адмирал.

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