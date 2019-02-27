Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Руками "Правого сектора": Муж Поклонской рассказал, за что директор кр...
"Выгодно только США": Военный эксперт не исключил ядерной войны в резу...
Кому война, а кому мать родна: Что грозит Порошенко за бизнес на крови
«Не могут свернуть с этого пути»: в Москве отреагировали на инициативу сенаторов...
Главная / В России

Шойгу: Россия укрепляет южные рубежи новой ракетной бригадой

27 февраля 2019, 16:24  •  187 • В России

"Обострение конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределенности, всплески нестабильности и насилия в разных регионах планеты, рост конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России", - так на коллегии Минобороны обрисовал международную обстановку Сергей Шойгу.

Министр заметил, что "США стремятся удержать позиции сверхдержавы, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу".

В своей стратегии американцы стали уже открыто пользоваться территориями бывших республик СССР.

"Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире", - подчеркнул Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что североатлантический блок находит все новые места "передового базирования" в странах Балтии, Восточной и Южной Европы, а более двухсот экипажей альянса уже получили навыки полетов над территорией Прибалтики и акваторией Балтики.

"В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планомерным наращиванием боевых возможностей соединений", - заметил министр.

Согласно представленной на коллегии информации уже в ближайшее время в воинские части поступят более 1200 единиц новой и модернизированной техники, после чего боевые возможности этих подразделений вырастут в 1,3 раза. Рядом с Украиной в этом году пройдет 3079 мероприятий и учений с привлечением Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а акватория Черного моря попадет под присмотр новой ракетной бригады, в которую войдет дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Также в Южном военном округе будет создан Центр обеспечения мобилизационного развертывания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



187
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
26 февраля 2019, 22:24
«Провести анализ структуры»: Медведев поручил разработать меры по повышению доходов россиян
27 февраля 2019, 01:39
«Шутка и анекдот»: автор песни про бомбардировку США удивлён её исполнением в Исаакиевском соборе
Загрузка...
27 февраля 2019, 16:24
Шойгу: Россия укрепляет южные рубежи новой ракетной бригадой
26 февраля 2019, 20:54
«Жена сказала, такой точно деньги не вернет»: Порошенко до сих пор не рассчитался с крымским таксистом, который его спас от разъяренной толпы
27 февраля 2019, 16:24
В Крыму назвали очередные санкции США против России предвыборной поддержкой Порошенко
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей&q...
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбя...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
24 февраля 2019, 15:24
Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
21 февраля 2019, 12:39
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон поставил ультиматум в интервью Дудю
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.