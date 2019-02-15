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Шойгу рассказал о "невидимом" выводе войск США с территории Сирии

15 февраля 2019, 03:54  •  58 • В мире
О решении вывести американские войска из Сирии Дональд Трамп заявил в середине декабря прошлого года. Однако пока этот процесс продолжает оставаться "невидимым". "Мы не видим, что они выводят войска", - заявил Сергей Шойгу.
Американцы продолжают оказывать поддержку курдским подразделениям, при этом ничто не намекает на начало вывода войск США с территории Сирии. Об этом заявил министр обороны России.
О своём решении начать вывод американского контингента из Сирии президент Дональд Трамп заявил 19 декабря. Предполагалось, что этот процесс начнётся уже через несколько недель и займёт несколько месяцев.
"Мы не видим пока, что они выводят войска. Более того, мы видим активную поддержку и оружием, и техникой тех подразделений, в частности курдских, которые расположены на восточном берегу Евфрата", - цитирует Сергея Шойгу ТАСС.
11 февраля генерал Джозеф Вотел разъяснил, что Пентагон намерен сначала перебросить из Сирии вооружение и ценное оборудование, а только затем приступить к выводу непосредственно американских солдат.

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