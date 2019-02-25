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Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены

25 февраля 2019, 14:09  •  51 • Украина
Предвыборная стратегия или всемогущий админресурс?
Ещё не все до единого голоса подсчитаны, но результаты молдавских выборов уже ясны. По партийным спискам победили, как и ожидалось, социалисты (ПСРМ), но с весьма неожиданным результатом порядка 31%, что обеспечит им всего 15-16 депутатских «списочных» мандатов. Предвыборная социология, да и они сами рисовали себе совершенно иные результаты – от 40 до 49% голосов тех, кто придёт на избирательные участки 24 февраля.
В итоге же социалисты проиграли демократам (ДПМ) и блоку ACUM практически 40% округов, причём в ряде случаев результат был просто разгромный. К примеру, в Ниспоренах, где по мажоритарному округу баллотировался Влад Плахотнюк (и победил), им устроили просто показательную порку – чуть более 6 % голосов, в то время как ДПМ собрала здесь 73%.
Мизерный результат у социалистов и в Теленештах – менее 12%, здесь в фаворитах оказались унионисты ACUM, они набрали почти 37%, обскакав ДПМ (29%). На милость партии «Шор» сдан Оргеев, где у ПСРМ не набралось и 7% голосов, а вот партия Илана Шора получил кредит доверия в 55%. В Страшенах, где поход в парламент возглавил премьер-министр Молдовы Павел Филип, социалисты также повержены – у них немногим более 13%. Не лучше ситуация и в Хынчентах – около 15%, Криулянах – 17%, Калараше – 16,5%, Резине – порядка 20%, Яловенах – около 11%, Солданештах – нет и 18%.
О победе ПСРМ, которая укладывается в рамки социологии, можно говорить только в нескольких округах. Больше 40% голосов социалисты получили в Бричанах, Окнице, Дондюшанах, больше 50% – в Приднестровье, больше 80% – в Тараклии и Гагаузии.
Предварительные результаты парламентских выборов в Молдове. Данные ЦИК
Второй и третий результаты в части голосования за партии – у ACUM (порядка 26%) и ДПМ (24%). Это 13 и 12 депутатских мандатов соответственно. Ещё 4 кресла в парламенте Молдовы достанется, судя по предварительным результатам, партии «Шор», которая набирает 8,5% голосов. Победители поделят между собой 5 мест, которые останутся свободными из-за того, что другие участники выборной гонки не преодолели проходной барьер.
Однако, как мы уже говорили, картина полностью меняется, если учесть итоги выборов по мажоритарным округам. Здесь лидирует ДПМ, у которой на данный момент 20 победителей, 15 – у ПСРМ, 11 – у ACUM, двоих, включая себя, провёл Илан Шор, трое – независимые (двое из них выбраны в ПМР).
Получаем общий результат: 33 «штыка» у демократов, 30-31 – у социалистов, 23 – у Санду в паре с Нэстасе, 6 – у Шора, 3 – «независимые».
Такой расклад не сулит социалистам большинства в парламенте, даже если к ним примкнёт тройка независимых лидеров мажоритарной гонки. 34-36 мест в парламенте – на это может рассчитывать ПСРМ. ACUM также в оппозиционном положении в любом случае. Что касается ДПМ, в одиночку Плахотнюк тоже не может создать большинство – ресурса Шора и «независимых» явно не хватает, чтобы получить 51 кресло, «противовес» социалистов и ACUM в любом случае не даёт шансов на власть молдавскому кукловоду, как не даёт он их и ПСРМ.
Выборы в Молдове: Плахотнюк дышит в спину социалистам
Значит, впереди самое интересное. Ранее спикер бывшего уже парламента Андриан Канду оглашал возможный сценарий демократов: сформировать правительство меньшинства, если не удастся договориться с блоком ACUM или отдельными его партийными составляющими – PAS Майи Санду или DA Андрея Нэстасе. Однако захотят ли в нынешних условиях оппозиционеры идти на политическую сделку с Плахотнюком? Сейчас они на подъёме, их поддерживают на Западе, за них голосуют в Америке, Канаде, Европе и в Австралии! Глава PAS уже заявила, что результаты ACUM ниже, чем должны быть и анонсировала уличное противостояние. Возможно, после консультаций с западными «мамками и няньками» оппозиционеры решат, что им выгоднее организовывать протесты и добиваться отмены результатов выборов, а летом проводить новую кампанию. Только Влад Плахотнюк отлично умеет потрошить конкурентов в свою пользу, это доказали прошлые парламентские выборы. Вполне возможно, что и в рядах ACUM есть его потенциальные жертвы, и очень скоро это прояснится.
Ряд экспертов предполагали и иной формат договорённостей – между ДПМ и ПСРМ. Казалось бы, это невозможно, но для молдавского олигарха нет ничего невозможного, если речь идёт о сохранении его личной власти. «Однажды Плахотнюк сумел за ночь перековать большую часть пророссийских депутатов в проевропейских. Ему это по силам», – говорит кишинёвский политический аналитик Игорь Боцан. Тем более что у ДПМ, можно считать, 39-40, а то и больше парламентских мандатов в кармане (вместе с «шоровцами»). В 2014-м Плахотнюку было куда тяжелее – он стартовал с 19-ю, но менее чем за год добился полного контроля над законодательной и исполнительной властью. Сейчас он уже обозначил принцип договорённостей: «Для нас, представителей Демократической партии, нет политиков, с которыми мы бы не хотели разговаривать. Нет тем, которые мы бы не хотели обсуждать. Мы не будем ставить условий так же, как и не будем их принимать».
The Atlantic: Молдова так и останется в подвешенном состоянии
У социалистов пока что заявили, что вели свой параллельный подсчёт голосов, и результаты отличаются от официальных. Итоги пообещали огласить в понедельник, на следующий день после выборов.
А более всего результатами голосования будут ошеломлены молдавские избиратели: большинство из них никак не могли себе представить, что Влад Плахотнюк и ДПМ, имеющие на старте кампании смешные рейтинги, на финише окажутся победителями. Несмотря на то, что и молдавский олигарх, и его премьер-министр ранее, согласно данным социологов, имели поддержку на уровне 1-6%, оба они одержали победу в округах с результатами 73% (Плахотнюк в Ниспоренах) и 45,6% (Филип в Страшенах). Результаты же кандидатов от ПСРМ в этих округах 6,5% и 11,9% соответственно.
Выходит, социология – наука, не применимая к молдавской действительности в принципе? Интересно, что ни один из молдавских аналитиков, сделавших прогноз результатов выборов для издания NewsMaker, не смог представить больше 30 голосов у ДПМ, социалистам же прочили 38-55. Однако всё сложилось совершенно иначе. Что это было – хорошо продуманная стратегия Плахотнюка или банальное использование административных возможностей власти на полную катушку?
Результаты выборов по мажоритарному округу, где баллотировался Влад Плахотнюк. Данные ЦИК
Так или иначе, а избиратели остались в дураках: де-факто победил Влад Плахотнюк, а референдум, проходивший одновременно с голосованием, оказался пустышкой, поскольку всем было известно заранее, что две трети граждан, имеющих право голоса (количество, необходимое для признания результатов плебисцита), на избирательные участки не придут. Явка не дотянула и до 50%. Молдова проголосовала ногами – почти 51% избирателей не приняли участия в торжестве эрзац-демократии, когда власть представителей народа подменена властью узкого круга лиц. Что сумеют противопоставить этому ПСРМ и ACUM? Кто из них сядет за стол переговоров с Плахотнюком, а кто возьмётся восстанавливать справедливость?
Арина ЦУКАНОВА

Фонд Стратегической Культуры

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