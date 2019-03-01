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Школы и больницы затоплены, оползни убили 50 человек: В Перу действует режим ЧС

01 марта 2019, 05:54  •  44 • В мире
Перуанский регион Уанкавелика оказался захваченным стихией, здесь действует режим ЧС. Дожди спровоцировали оползни и наводнения, в результате чего погибло уже как минимум 50 человек.
Еще два человека погибли в четверг в результате оползня.
По словам властей, оползень был вызван проливным дождем в центре региона Уанкавелика, где были затоплены больницы и школы, а сильные наводнения заблокировали дороги и повредили мосты.
Тысячи семей пострадали от паводковых вод, и многие обратились к правительству сделать больше, чтобы улучшить ситуацию.
Национальный институт гражданской обороны и военно-морской флот направили более 723 тонн гуманитарной помощи, оборудования и тяжелой техники в регион, где произошли одни из самых сильных наводнений за всю историю страны.
Однако некоторые жители призывают к созданию новых мостов через ущелья и реки, которые были разрушены водными потоками.
Дожди в Перу были особенно активны в этом году из-за погоды в Тихом океане, из-за теплого течения Эль-Ниньо.
Это небольшое потепление вод Тихого океана, может оказать существенное влияние на погоду во всем мире, пишет издание Aljazeera.
В этом году в Южной Америке произошли х"удшие наводнения за последние десятилетия" .
Американское агентство NOAA объявило об вине Эль-Ниньо в проливных дождях 14 февраля.

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