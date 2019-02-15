Шипы, Ларьки, Валежник: семь громких законодательных изменений, которые сначала торжественно ввели, а потом отменили

1. Штраф за знак шипы

2017 год. В России начали штрафовать на 500 руб. водителей без знака шипы.

«Знак предупреждает водителя, который движется сзади, о том, что тормозной путь на обледенелом покрытии будет меньше, а на асфальте – больше», — заявили в ГИБДД.

2018 год. В России отменили штраф на 500 руб. за отсутствие знака шипы.

«Установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», - заявили в правительстве.

2. Проверки бизнеса

1 января 2016 года начались надзорные каникулы для бизнеса. Количество плановых проверок уменьшилось на 50%.

2018 год через два года действия каникул количество внеплановых проверок увеличилось на 40%.

3. Промилле для водителей

2010 год. Президент Медведев подписал закон о нулевом промилле (до этого допустимая норма алкоголя была 0,3 промилле). Даже за употребление кваса или кефира водителю грозило лишение прав.

2013 год. Президент Путин отменил сухой закон и вернул минимальную допустимую норму 0,16 промилле.

4. Турникеты в транспорте

2001 год. В московском транспорте для борьбы с безбилетниками поставили турникеты. Город потратил на этот проект 94 млн. долларов. Еще мэрия платила за пользование патентом на изобретение устройства, состоящего из валидатора, турникета и палок. За 2008-2010 вознаграждение составило 910,4 млн. руб.

2018 год. Турникеты убрали, потому что они, оказывается, снижают комфорт и тормозят транспорт.

5. Сбор валежника

В 2006 году президент Путин принял новый Лесной кодекс, где сбор валежника приравнивался к лесозаготовке. Разрешение на сбор сухих палок оформлялось в течение 90-120 дней.

2019 год. Россиянам с большими оговорками снова разрешили собирать валежник. В некоторых регионах чиновники по-прежнему требуют сначала получать бумажки, а потом уже идти за палками в лес.

6. Снос ларьков

9 февраля 2018 года – первая «ночь длинных ковшей». В Москве разом снесли сотню торговых павильонов. Собянин заявил, что многие владельцы торговых точек приобрели документы на собственность «явно жульническим путем» и призвал вернуть москвичам открытые и красивые улицы. Позже борьба с ларьками перекинулась и на другие города.

2019 год. Минпромторг предложил вернуть киоски, потому что производителей, которые хотят продавать свои товары, «гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов» и при этом в стране есть дефицит качественных торговых площадей.

7. Перевод времени

2011 год. Россия перешла исключительно на летнее время. Президент Медведев заявил, что «необходимость адаптироваться (к переводу стрелок – Авт.) связана и со стрессом, и с заболеваниями».

В 2014 году Россия с помпой перешла на постоянное зимнее время. Теперь каждое лето солнце встает в 3-4 часа утра, когда все спят.

2019 год. В Госдуме говорят, что летнее время стоило бы вернуть.

Вспомните еще случаи, когда закон сначала принимали, а потом отменяли – пишите Олегу АДАМОВИЧУ на adamovich1986@gmail.com.