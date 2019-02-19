Шантаж во имя «демократии»: Трамп выдвинул ультиматум военнослужащим Венесуэлы

В МИД России считают шантажом заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил военным Венесуэлы, отказавшимся поддержать оппозицию в стране. Как отметил глава Белого дома, военнослужащие рискуют «потерять всё». Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что вмешательство во внутренние дела Венесуэлы нарушает международное право и Устав ООН, а «беспредельный характер происходящего очевиден даже западноевропейским коллегам». В Совете Федерации отмечают, что Соединённые Штаты используют давление и угрозы в отношении иностранных государств далеко не в первый раз.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение президента США Дональда Трампа к военным Венесуэлы, в котором он пригрозил тем, кто поддерживает легитимного главу государства Николаса Мадуро. По оценке дипломата, подобные высказывания следует считать шантажом.

«Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В понедельник, 18 февраля, президент США Дональд Трамп выступил с речью в Международном университете штата Флорида в Майами, в ходе которой он обратился к военным Венесуэлы. Он призвал их поддержать оппозицию и пропустить в страну американский гуманитарный конвой. При этом глава Белого дома указал, что если те останутся верными президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, то они «потеряют всё».

«Мы стремимся к мирной передаче власти, но (для нас. — RT) все варианты открыты», — заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп выступает с речью в Международном университете штата Флорида в Майами

Reuters

© Kevin Lamarque

Американский лидер также посоветовал военным Венесуэлы воспользоваться предложением оппозиции об амнистии. В противном случае, по оценке Трампа, они «не смогут где-то укрыться, с лёгкостью выпутаться, найти выход из ситуации».

Подобные заявления раскритиковал и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что речь главы Белого дома была выдержана в «практически нацистском стиле». Мадуро также подчеркнул, что президент США не имеет права отдавать приказы венесуэльским военным.

«Кто главнокомандующий вооружёнными силами, Дональд Трамп из Майами? Они думают, что являются владельцами нашей страны», — сказал Мадуро.

«Алгоритмы ястребов»

В Совфеде пояснили, что президент США действует в русле традиционной американской внешней политики, даже не скрывая своих намерений вмешаться во внутренние дела иностранного государства.

«Главные методы вмешательства во внутренние дела — это информационная война и шантаж... Трамп ничего нового не выдумал, он идёт в русле тех алгоритмов, которые уже наработаны ястребами Белого дома и военными. У Мадуро есть пример Башара Асада (президента Сирии. — RT). Если он выстоит, если военные буду верны присяге, то они смогут сохранить суверенитет и территориальную целостность», — заявил в беседе с RT член Совета Федерации Игорь Морозов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Reuters

© Miraflores Palace

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк полагает, что власти США фактически открыто признают организацию государственного переворота, когда предъявляют подобные ультиматумы.

«Президент США фактически признаётся в организации государственного переворота в Венесуэле и прямо угрожает народу этой страны преследованиями в случае отказа поддержать оппозицию. Факт такого неприкрытого давления на независимое государство не должен оставаться без реакции международного сообщества», — считает Железняк.

«Тяжёлая артиллерия»

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин пояснил RT, что слова президента США — лишь верхушка айсберга, поскольку информационное давление на жителей Венесуэлы, в частности на военных, осуществляется уже давно.

«Трамп здесь вмешался в качестве тяжёлой артиллерии. Это свидетельствует о том, что усилия американцев пока не приносят результат, на который они рассчитывали. Подобное заявление — это внешняя канва всего происходящего. Реальная работа не на уровне политиков, а на более низком уровне — специалистов по «цветным» революциям, которые находятся наверняка в сопредельных с Венесуэлой государствах и, наверное, на территории Венесуэлы», — пояснил эксперт.

Таким образом, сейчас США пытаются форсировать события, а для этого необходимо, чтобы в процессе участвовал президент. Аналитик также обратил внимание на то, что ранее представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс также призывал армию поддержать оппозиционного политика Хуана Гуаидо. Он предупредил военных, что новая власть «будет помнить, кто поддерживал народ».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал страны Запада способствовать диалогу, а не выдвигать ультиматумы. Как сообщил министр, на полях Мюнхенской конференции по безопасности он обсуждал кризис в Венесуэле с дипломатами других стран.

«Если руководствоваться международным правом, закреплённым в том числе в Уставе ООН, то венесуэльский кризис является их внутренним делом, и международное сообщество должно призывать венесуэльцев найти решение между собой, в пользу чего выступили Уругвай, Мексика, страны Карибского сообщества, Россия, Китай, Иран, Боливия и многие другие», — подчеркнул Лавров.

Как отметил глава МИД, такое развитие событий не устраивает некоторых игроков.

«Но это, оказалось, не совпадает с тем планом, который был свёрстан в отношении судьбы венесуэльского государства. Тогда вместо международного права, Устава ООН были выдвинуты те самые правила, на основе которых эту проблему пытаются решить, заставив законно избранного президента пойти на досрочные выборы. И параллельно в рамках тех же правил господин Гуаидо извне провозглашён исполняющим обязанности президента. Беспредельный характер всего происходящего, по-моему, очевиден даже моим западноевропейским коллегам, которые не очень охотно на эту тему говорили», — отметил министр.

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя главой государства, несмотря на то что легитимным лидером страны остаётся действующий президент Николас Мадуро.