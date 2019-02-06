Шахназаров показал, как "эстонский поэт" скучает в ожидании "€1.2 млрд. компенсации" из Кремля

Михаил Шахназаров на личной странице в социальной сети Twitter показал, как "эстонский поэт" - речь об Ыыху Ибенпалу, скучает в ожидании "€1.2 млрд. компенсации" из Кремля.

Эстонский поэт Ыыху Ибенпаалу в ожидании "компенсации за годы советского гнета". Сообщение на личной странице в Twitter оставил публицист Михаил Шахназаров. Для полного понимания сказанного, добавим: сообщение ироничное, ведь Ыыху - один изобразов Михаила Шахназарова.

"Эстонский поэт Ыыху Ибенпаалу, ждёт когда из Кремля принесут €1.2 млрд. компенсации за годы советского гнёта", - пишет Шахназаров.

Шутку в сети поддержали. Посыпались самые разные комментарии.

"Там ещё жене Ыыху Пыызде пол-лярда причитается".

"Держись Ыыху))))", - это сообщение сопровождалось фотографиями бутербродов с колбасой.

"Для экспрессии не хватает где-то рядом фигурки "Ждун". Лучше тёмно-зелёного цвета. В Википедии написано,что это цвет надежды".