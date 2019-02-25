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«Северный поток-2» сделает Украину шелковой

25 февраля 2019, 02:39  •  25 • В России

«Остановите «Северный поток-2»!»

Чем ближе завершение строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, тем больше истерики в комментариях украинских чиновников.

И понять их можно. Только дело, конечно, не столько в политике, сколько в экономике. Сейчас перекачка российского газа в Европу остается одной из последних отраслей украинской экономики, которая приносит стабильные крупные доходы ($3 миллиарда, или около 6% годовых доходов бюджета страны). Но уже со следующего года Украина рискует лишиться этой подпитки - частично либо полностью.

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ

Почему именно 2019 и 2020 годы переломные (в плохом смысле) для экономики Украины? В это время она ждет прихода сразу 4 кошмаров:

1. Запланированный на декабрь-2019 ввод «Северного потока-2». После этого Россия сможет полностью исполнять обязательства по поставкам газа по контрактам в Европу совершенно без украинского участия. То есть в обход Украины.

2. Критический износ украинской трубы. Построенные еще при Советском Союзе газопроводы незалежная капитально не ремонтирует, и они окончательно пришли в упадок.

3. Окончание срока действия контракта Газпрома и «Нафтогаза» Украины. 10-летнее соглашение о поставке газа было заключено в 2009 году и истекает 31 декабря 2019 года. После этого у России не останется никаких юридических обязательств перед украинскими газовиками, если, конечно, не будет достигнуто новое соглашение.

4. Пик выплат по внешним долгам. По графику погашения задолженности перед МВФ в ближайшие 3 года у Украины максимальные платежи. Отдавать придется не только проценты, но и само «тело» долга. Это порядка

$5 миллиардов, а с учетом выплат другим кредиторам расходы по обслуживанию долга составят $12 - 15 миллиардов.

Перекачка российского газа в Европу остается одной из последних отраслей украинской экономики, которая приносит стабильные крупные доходы.Фото: REUTERS

СЛУЧИТСЯ СТРАШНОЕ

Словом, пазл сложился. Задача перед киевскими властями стоит срочная и героическая:

- всеми правдами и неправдами отложить (а еще лучше отменить) запуск «Северного потока-2»;

- срочно продать свою трубу западным инвесторам (чтоб и деньги заплатили, и ремонт на себя взяли);

под это дело заключить новый контракт с Россией на транзит газа.

- Дефолт и распад государства - это то, что грозит Украине, если она останется без транзита российского газа, - прокомментировал положение дел «КП» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. - В Киеве это прекрасно понимают и поэтому при помощи США и немецкого канцлера Ангелы Меркель практически вымолили у Москвы обещание сохранить какую-то часть транзита газа через Украину даже после запуска «Северного потока-2». Пусть это будет не 238 миллиардов кубов газа в год, как в советские времена. И даже не 80 миллиардов, как в последние годы. А хотя бы 55 миллиардов - столько же, сколько планируется прокачивать по «Северному потоку-2».

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- И Москва на это согласна?

- Может согласиться, но при нескольких условиях.

- Каких же, например?

- Украина должна умерить свои аппетиты и снизить тариф на прокачку газа через свою территорию. Он не должен быть дороже транспортировки газа по тому же «Северному потоку-2».

- А Киев на это пойдет?

- Тут интерес уже не только Москвы, но и Европы. Германия и другие получатели газа из России очень не прочь получать его дешевле, сэкономив на транзите.

«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»

Газопроводы из России в Европу - функционирующие и строящиеся.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РАСКОЛ В ЕВРОПЕ

Но пока переговоры по новому газовому контракту с Украиной в глухом тупике, поскольку Киев готов общаться с Москвой лишь на языке шантажа. Официальные лица там даже объявили о «плане Б». А суть его в следующем: не подпишете контракт - мы у вас в Стокгольм-ском арбитраже отсудим

12 миллиардов евро за то, что украинская труба будет простаивать и разрушаться.

Это, конечно, очень остроумно, но даже известный своими политическими пристрастиями шведский суд вряд ли сможет обосновать такое решение.

Россия пока отложила все переговоры с Украиной по газу до мая. О чем-то договариваться с Киевом до окончания там президентских выборов не имеет смысла. Да и потакать враждебным киевским политикам в их желании въехать в рай за российский счет как-то не хочется.

Киев же пока на всех парах задействует своих западных кураторов, чтобы сорвать ввод «Северного потока-2». Больше всех впрягаются за Украину, конечно, США и Польша. И это становится новой линией раскола в Европе. Потому что Германия и многие другие страны ЕС (куда и пойдет наш газ) стоят за «Северный поток-2» насмерть.

В Австрии уже призвали Украину и Польшу перестать делать вид, что дело в политике. Уж больно видны уши - обе страны просто хотят сохранить свое исключительное положение на транзитном рынке Европы и стричь прибыль дальше. «Конец украинской монополии - это хорошо, - прямо заявил глава нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле. - Конкуренция между газопроводами снизит цены на газ в Европе».

АМЕРИКА НЕ ПОТЯНЕТ

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Когда речь идет о больших деньгах, европейцы способны игнорировать даже давление США, считают эксперты.

- Для Германии российский газ - самый дешевый, - объясняет Танкаев. - А во-вторых, Германия уже понесла большие затраты на строительство «Северного потока-2». Наземная инфраструктура проекта уже построена. Морская построена на 30%. Эти деньги не могут быть потеряны. А Венгрия, Австрия, Словения и другие страны ЕС уже сильно пострадали от отмены в свое время «Южного потока». И теперь болезненно реагируют на любые попытки давления на них по газовой теме.

- А что движет Америкой? Неужели только желание помочь «молодой украинской демократии»?

- В первую очередь это желание ослабить экономику России, лишить ее твердых валютных доходов. Вытеснить нас с рынка Европы своим сжиженным газом США не могут - для этого им нужно поставлять его себе в убыток. Слишком дорого обходится транспортировка через океан. Сейчас Америка заключила демонстративный контракт с Польшей, но фактически оплачивать его будут американские налогоплательщики, поскольку эти поставки дотируются из бюджета США. Для маленьких рынков такие политические жесты еще возможны. Но платить за всю Европу Америка не согласится. И не потянет.

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