Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вы просто французский не знаете": Пушков осадил "диванного"...
Премьер-министр Хорватии Пленкович предлагает устроить в Донбассе «Блеск» и «Бур...
В Госдуме назвали искажением реальности заявление Климкина о Крыме
В Крыму прокомментировали намерение Украины обратиться в МУС из-за Крымского мос...
Главная / В России

Сергей Цеков: Ну и где Климкин обнаружил у нас рост проукраинских настроений?

21 февраля 2019, 17:24  •  111 • В России

- Что имел в виду руководитель украинского МИДа, говоря о «все более украинском полуострове»?

- Сложно додумать, что имел в виду Климкин. Остается списывать это на предвыборную истерику. Стали люди больше говорить на украинском языке — абсолютно нет. Больше желающих получать образование на украинском — тоже нет! Увеличилось число вывесок на украинском — ничего подобного! До 2014-го была насильственная украинизация, весь документооборот на украинском, решения судов, договоры купли-продажи… Милиция обязана была общаться с гражданами на «государственном» языке. Фильмы в кинотеатрах — тоже. И школы пытались сделать такими. Сейчас украинского языка в делопроизводстве, да и в быту, практически нет.

- Может, у Климкина есть информация, что растет число крымчан, симпатизирующих Киеву, желающих «вернуться в состав Украины»?

- Наоборот! Единственная группа населения, где такие симпатии еще остаются — это крымские татары. Но и среди них число таких симпатизирующих снижается потихоньку. Они при Украине только и думали о своей национальной автономии. А вот число тех, кто, по моим ощущениям, действительно рад воссоединению с Россией и так было велико, и оно увеличивается. Понятно, что не все довольны решением социальных, бытовых вопросов - но это естественный процесс!

- К вам в Крым продолжают приезжать зарубежные делегации, в том числе с участием депутатов западных парламентов и городов?

- Да, из Европы сейчас, кажется, три делегации ждут. В первый же день наши гости делают вывод, что никто никого в Крыму не притесняет. И что местные жители довольны тем, что они живут в России. И нормально относятся к украинцам — гораздо лучше, чем к русским на западе Украины.

- Ограничения выросли на границе полуострова с Украиной?

- Нет, все как обычно. Кстати, известно, что многие граждане Украины с севера и востока страны в Крым предпочитают въезжать через Крымский мост.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


111
Источник
Похожие новости
21 февраля 2019, 10:54
Владимир Путин - «КП»: Для обороноспособности страны "Авангард" равен запуску первого спутника Земли
20 февраля 2019, 20:09
Воспитывается в неблагополучной семье: что известно об избиении пятиклассника в приморской школе
21 февраля 2019, 09:09
«Скажется на приросте ВВП»: как предложение Путина о дерегуляции бизнеса встретили российские предприниматели
Загрузка...
21 февраля 2019, 17:24
Жириновский предложил ввести выездные визы
21 февраля 2019, 14:09
"У нас нет никаких секретов": министра иностранных дел Украины пригласили посмотреть, как живет Крым
20 февраля 2019, 23:24
«Люди любили это место»: глава района в Челябинской области осушил водохранилище назло предпринимателю-рыболову
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
18 февраля 2019, 14:39
Уже шел захват складов с оружием, а Януковичу твердили: все хорошо
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
20 февраля 2019, 16:54
Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.