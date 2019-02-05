Сергей Иванов потратил 2 миллиона рублей на благотворительность

Крупные пожертвования на благотворительность для спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова уже стали ежегодной традицией. Как и у любого благотворителя у Иванова есть свои «подопечные». В этом году помощь от него получили семь организаций. Это «Поисковое движение России», «Фонд Бориса Эйфмана поддержки балетного искусства», Воронцовский дворец в Алупке, Музеи Московского Кремля, «Дальневосточные леопарды», Федерация баскетбола России, Единая лига ВТБ. В общей сложности Иванов перечислил им около двух миллионов рублей.

Заниматься благотворительностью Иванов начал еще будучи главой кремлевской администрации. За годы работы в Кремле он увлекся военно-патриотическими темами и нередко участвовал в различных мероприятиях, проводимых «Поисковым движением России». К тому же Иванов возглавлял оргкомитет по подготовке празднования 70-летия Победы. Поисковики вечно жаловались на нехватку денег, в том числе для проведения тематических выставок, и тогда Иванов стал помогать им из своего кармана.

Надавили на живое и музейщики. Несколько лет назад во время отдыха в Крыму Иванов посетил музей-заповедник «Воронцовский дворец», узнал, что не хватает денег на его реставрацию, и лично подключился к помощи. А еще Иванов - председатель попечительского совета кремлевских музеев, глава попечительского совета Российской федерации баскетбола, почетный президент Единой лиги ВТБ, глава наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» и любитель балетов Эйфмана. Этим и объясняются благотворительные предпочтения спецпредставителя президента.