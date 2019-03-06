Сенаторы США предложили закон о победе американцев в войне в Афганистане

В США представили законопроект об окончании войны в Афганистане, на которую Вашингтон потратил 2 триллиона долларов и жизни 2300 военнослужащих. Авторами документа выступили сенаторы Рэнд Пол и Том Юдалл.

Проект закона предусматривает официальное объявление о победе над террористами в Афганистане. Также документ предлагает в течение года осуществлять выплаты в размере 2,5 тысячи долларов выжившим американским военным в качестве "бонуса" за участие в "глобальной войне с терроризмом". Кроме того, законопроект предполагает вывод войск США из Афганистана в течение одного года.

Документ получил название AFGHAN, что расшифровывается как American Forces Going Home After Noble. В переводе на русский язык это означает "американские военные возвращаются домой с доблестью".