Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Если у власти останется Порошенко, он развяжет войну с Россией и уничтожит...
В Пентагоне рассматривают вопрос об увеличении поставок оружия Украине
Антисанитария, временные постройки и свежее кладбище: в Минобороны рассказали о ...
Пара недель максимум: Эксперт оценил шансы ВСУ в войне с Россией
Главная / Политика

Сенаторы США предложили закон о победе американцев в войне в Афганистане

06 марта 2019, 02:54  •  62 • Политика
Сенаторы США представили законопроект об окончании войны в Афганистане и выводе американских войск из страны. Также документ предусматривает официальное объявление о победе в войне.
В США представили законопроект об окончании войны в Афганистане, на которую Вашингтон потратил 2 триллиона долларов и жизни 2300 военнослужащих. Авторами документа выступили сенаторы Рэнд Пол и Том Юдалл.
Проект закона предусматривает официальное объявление о победе над террористами в Афганистане. Также документ предлагает в течение года осуществлять выплаты в размере 2,5 тысячи долларов выжившим американским военным в качестве "бонуса" за участие в "глобальной войне с терроризмом". Кроме того, законопроект предполагает вывод войск США из Афганистана в течение одного года.
Документ получил название AFGHAN, что расшифровывается как American Forces Going Home After Noble. В переводе на русский язык это означает "американские военные возвращаются домой с доблестью".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 02:54
Сенаторы США предложили закон о победе американцев в войне в Афганистане
05 марта 2019, 13:54
Задержанный Афинами российский эксперт назвал себя заложником Украины
05 марта 2019, 20:24
Посольство России в Лондоне хочет провести день открытых дверей для британских шпионов
Загрузка...
05 марта 2019, 04:09
Франция предлагает коренным образом пересмотреть Шенгенскую систему и создать общую полицию
05 марта 2019, 17:09
Подводная лодка ВМС Индии не смогла проникнуть в воды Пакистана – СМИ
05 марта 2019, 17:09
"Никто на это не идет": Лукашенко упрекнул Россию за отказ от полного перехода на нацвалюту
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
04 марта 2019, 15:09
Киев избавляется от неугодных? Вслед за русскими, Украина запрещает въезд немецким наблюдателям на выборы
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
01 марта 2019, 02:39
Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектакля"
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - украинский блогер о "перемоге" Киева
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
03 марта 2019, 16:24
«Огласим весь список»: министр Венесуэлы посмеялся над США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.