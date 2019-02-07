Сенатор-феминистка из Бразилии заставила многих краснеть из-за откровенного наряда

Откровенный наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы на инаугурации произвел фурор. Женщина в красном топе с глубоким декольте одновременно стала предметом восхищения и насмешек. Многие отметили, что глядя на такой откровенный наряд, они смутились и покраснели. Кстати, да Силва известна своими феминистскими взглядами.

На родине Ану Паулу да Силву (Паулинью) местные жители раскритиковали за дерзкий и слишком откровенный наряд.

Некоторые, впрочем, отметили, что наряд точно ни при чём, ведь главное то, что делает политик, какие обещания выполняет.

На одном из форумов стала популярной шутка: "Эй, Сири, как мне переехать в Бразилию?"

Напомним, что ранее в своих интервью Паулинья заявляла, что она является убежденной феминисткой. Что касается её откровенного наряда, то это — напоминание мужчинам в политике о том, что женщина свободна и независима в отношении собственного выбора.