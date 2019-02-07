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Сенатор-феминистка из Бразилии заставила многих краснеть из-за откровенного наряда
07 февраля 2019, 13:54 • 273 • В мире
Откровенный наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы на инаугурации произвел фурор. Женщина в красном топе с глубоким декольте одновременно стала предметом восхищения и насмешек. Многие отметили, что глядя на такой откровенный наряд, они смутились и покраснели. Кстати, да Силва известна своими феминистскими взглядами.
На родине Ану Паулу да Силву (Паулинью) местные жители раскритиковали за дерзкий и слишком откровенный наряд.
Некоторые, впрочем, отметили, что наряд точно ни при чём, ведь главное то, что делает политик, какие обещания выполняет.
На одном из форумов стала популярной шутка: "Эй, Сири, как мне переехать в Бразилию?"
Напомним, что ранее в своих интервью Паулинья заявляла, что она является убежденной феминисткой. Что касается её откровенного наряда, то это — напоминание мужчинам в политике о том, что женщина свободна и независима в отношении собственного выбора.
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