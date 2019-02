Семь лет "на пороге": Старый поворот в деле Лаврова

На форуме "Медиадень", который проходит в Москве 6 февраля под эгидой "Коммерсанта", в центре внимания внезапно оказалась якобы предстоящая отставка министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Соответствующий вопрос был задан пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову.

"Меня никто не звал и пока ничего, кроме должности пресс-секретаря не предлагал", - ответил Песков. Он заверил, что его нынешняя работа в команде Владимира Путина "настолько захватывающая и интересная", что не появляется даже мыслей о том, какие карьерные перспективы могут последовать дальше.

Между тем слухи о том, что именно пресс-секретарь президента может переехать на Смоленскую площадь после ухода Сергея Лаврова, возникают седьмой год подряд. Дело в том, что нынешний глава МИД является одним из "долгожителей" российского правительства и, если верить СМИ, уже который год балансирует "на пороге" родного ведомства.

Лавров был назначен на свой ответственный пост в 2004 году, после того как целое десятилетие представлял интересы России в ООН. Он оставался в должности министра и в то время, когда Владимир Путин сменил президентское кресло на премьерское, и после обратной ротации.

Особенно упорно об "уже согласованной" отставке Лаврова заговорили весной 2018 года, когда шло формирование нынешнего состава кабмина. Тогда источники СМИ, ссылаясь на инсайд со Старой площади, утверждали, что Сергей Лавров хотел покинуть свой пост ещё несколько лет назад, но после долгих уговоров пообещал Путину доработать до мартовских выборов 2018 года.

Злые языки утверждали, что все дело в пошатнувшемся здоровье и накопившейся усталости министра. Источники упорно "сватали" Лаврову почетную должность в Совбезе, а в качестве его возможных преемников называли двух заместителей Владимира Титова и Сергея Рябкова, российского постпреда в ООН Василия Небензю, посла в Китае Андрея Денисова и пресс-секретаря президента, в прошлом дипломатического работника Дмитрия Пескова.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда называла обсуждения возможной отставки своего шефа "элементами гаденькой провокации". Она обратила внимание на то, что телеканал RTVI, через который произошел вброс, оказался не в курсе основных вех биографии Лаврова. И само существование его "источников в российском МИД" вызывает большие сомнения, пояснила она.

В тот раз Захарова напомнила слова самого Сергея Лаврова, которыми он ответил на соответствующий вопрос за два месяца до возникновения провокационных слухов. "У нас есть Конституция Российской Федерации, которая четко определяет порядок формирования правительства. Я вас уверяю, что этот порядок будет в полной мере сохранен.

Что касается меня, то я не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу нашего министерства. Сейчас это моя главная задача", - заверил тогда министр.

В этой связи также можно припомнить общение главы МИД с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме", когда Лавров, отвечая на схожий вопрос, напомнил, что назначения уровня министра иностранных дел определяют "президент и российский народ".

Надо сказать, с народом у Сергея Лаврова отношения складываются неизменно теплые и доверительные. В рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций, составленном в начале января ведущими российскими политологами, глава МИД вошел в топ-10. А по данным ВЦИОМа, обновленным несколько дней назад, Сергей Лавров занимает третье место в списке отечественных деятелей, которым граждане России доверяют больше всего.

Такой популярности, безусловно, способствуют не только последовательность и упорство главы МИД в отстаивании интересов страны на мировой арене, но и личное обаяние, остроумие и выдержка Сергея Лаврова. И нынешний виток обсуждений дал хороший повод вспомнить о его лучших афоризмах.

***

"Мы никого не заставляем, никого не шантажируем, не угрожаем… Мы — вежливые люди…"

(На встрече с молодыми дипломатами стран СНГ, апрель 2014 г.)

***

"На разных международных форумах то один, то другой министр из стран, объявивших России санкции, отводит меня в сторонку и, крутя пуговицу на пиджаке, просит войти в положение. Мол, мы не хотим, но заставляют. Cолидарность…"

(Из интервью для ТАСС, сентябрь 2014 г.)

***

"Who are you to f… lecture me?" ("Ты кто такой…, чтоб лекции мне читать?!")

(Ответ на обвинения британского министра иностранных дел Дэвида Милибэнда в развязывании конфликта в Южной Осетии в августе 2008 г.)

***

"Дебилы, б..."

(Комментарий в ходе совместной пресс-конференции глав МИД России и Саудовской Аравии, август 2015 г.)

***

"Русский мир существует. Это не проект, это объективная реальность. До недавнего времени у нас руки не доходили помочь соотечественникам, чтобы они не чувствовали себя людьми второго сорта, которых лишают возможности говорить на родном языке. Это относится и к тем русским, что живут на Украине".

(Ответ на вопрос украинского журналиста о действиях РФ в Донбассе, январь 2016 г.)

***

Журналистка:

"Вы смотрите на перспективы решения иранской ядерной проблемы с оптимизмом?"

Лавров:

"Мне за оптимизм не доплачивают".

(На шестисторонних переговорах по ядерной программе Ирана, март 2015 г.)

***

"Мы Европу потерять не можем. Европа без России не Европа, Россия не раз спасала Европу от самой Европы".

(Выступление на телеканале "Россия 1", декабрь 2014 г.)