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Секретарь Совбеза РФ Патрушев по пунктам перечислил, как США "готовят военное вторжение" в Венесуэлу

26 февраля 2019, 16:09  •  170 • Политика
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о том, что США "готовят военное вторжение" в Венесуэлу и буквально по пунктам перечислил действия Вашингтона. В том числе отметил переброску американских спецподразделений в Пуэрто-Рико и в Колумбию.
У России не остается никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты готовят военную интервенцию в Боливарианскую Республику. Информацию о подготовке подтвердил и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он буквально по пунктам перечислил, как именно США "готовят военное вторжение" в Венесуэлу.
В числе прочего эксперт отметил переброску американских спецподразделений в Пуэрто-Рико и в Колумбию.
"Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии, - по словам Патрушева, - однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск".
По мнению эксперта, цель у Вашингтона одна - осуществить госпереворот в республике и отстранить от власти действующего легитимного президента Николаса Мадуро.
"Проявляя сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу, США готовят военное вторжение в независимое государство", - подчеркнул Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

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