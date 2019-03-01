Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов

На окраине Киева взорван Audi, на котором так часто любил кататься секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов. В результате происшествия пострадал водитель машины. При этом, как уточнили представители секретаря Совбеза, сам Турчинов в инциденте с гранатой не пострадал и посоветовал своим врагам не радоваться.

В Киеве при взрыве гранаты пострадал Audi, на котором так часто любил кататься секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов. По сообщениям местных СМИ, инцидент произошёл у дома №24-а по улице Героев Сталинграда.

Сообщается, что неизвестный бросил гранату в иномарку.

В результате происшествия пострадал водитель.

На персональном сайте секретаря СНБО появился лаконичный комментарий к ЧП, в котором Турчинов рекомендует своим "врагам не радоваться". Он отметил, что автомобиль, который он использует в настоящее время, не взрывался. Сам политик "работает в обычном режиме".