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Сделка времён "холодной войны" поставлена под сомнение: Германии стали мешать американские ядерные бомбы
17 февраля 2019, 07:54 • 86 • В мире
О пересмотре отношения к размещению на территории Германии американского ядерного вооружения заявили в немецкой Социал-демократической партии. В СДПГ считают, что необходимо потребовать от США забрать его обратно
Сделка времен "холодной войны" поставлена под сомнение: Германии стали мешать американские ядерные бомбы
О пересмотре отношения к размещению на территории Германии американского ядерного вооружения заявили в немецкой Социал-демократической партии. В СДПГ считают, что необходимо потребовать от США забрать его обратно
Согласно договоренности, достигнутой еще во времена "холодной войны" самолеты ВВС Германии в случае "атаки России на Европу", будут использовать американское ядерное оружие. Как известно, в Евросоюзе в настоящий момент находится почти 180 ядерных бомб B61, при этом 20 из них размещены на территории ФРГ.
По мнению представителей Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, настало время для пересмотра этого соглашения, ставящего ФРГ под ядерный щит США.
Поэтому СДПГ создала специальную комиссию, которая должна провести переоценку позиций партии по некоторым пунктам внешней политики и безопасности. Одной из причин существующей сегодня договоренности стал выход США из Договора о РСМД.
В партии напомнили, что Канада, являясь членом НАТО, отказалась от хранения американских боеголовок. Германия может последовать ее примеру.
Депутат бундестага от СДПГ Рольф Мютцених пояснил, что к отказу от совместного использования ядерного оружия Берлин подталкивает и возрастающая напряженность между Россией и Соединенными Штатами. В то же время, отметил заместитель председатель СДПГ Ральф Стегнер, современная международная повестка уже не соответствует давнему соглашению Германии и США.
Таким образом, СДПГ решила не поддерживать закупку Германией самолетов F/A-18 для перевозки атомных бомб, пишет The Wall Street Journal.
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