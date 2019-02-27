СБУ заявила о предотвращении масштабной кибератаки на сайт ЦИК

Служба безопасности Украины предотвратила «масштабную кибератаку» на оборудование, обеспечивающее работу сайта Центризбиркома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По выводам экспертов, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам президента Украины», — говорится в сообщении.

Проверяется возможная причастность к организации атаки «российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок», проинформировали в СБУ.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что ЦИК якобы подверглась кибератакам со стороны России 24 и 25 февраля.