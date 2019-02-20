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СБУ объявила в розыск "офицера ГРУ" из расследования Bellingcat

20 февраля 2019, 07:24  •  135 • В мире
На Украине по следам группы Bellingcat СБУ объявила в розыск "офицера ГРУ" некоего Олега Иванникова, чье имя фигурировало в расследовании британского СМИ по сбитому малазийскому Boeing рейса МН17.
На Украине внезапно озаботились внесением собственного вклада в расследование инцидента со сбитым малазийским Boeing рейса МН17. И по следам известного своими фейковыми расследованиями Bellingcat Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск офицера ГРУ" некоего Олега Иванникова, чье имя фигурировало в исследовании британского СМИ по этому делу.
Соответствующую информацию о розыске подозреваемого даже разместили на сайте МВД Незалежной, где указали не только личные данные Иванникова, но и статью, по которой он фигурирует в деле.
В частности, объявлен мужчина в розыск в качестве подозреваемого за "создание террористической организации, руководство или участие в ней", а также за "ведение агрессивной войны" против Украины.
Любопытный факт, но в деле, в том числе и на сайте министерства, нет ни одной фотографии разыскиваемого Иванникова. Что косвенно подтверждает - "офицер ГРУ", о котором идет речь, - всего лишь очередной фейк.
Напомним, малазийский Boeing, следовавший рейсом МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной в июле 2014 года. В тот момент на его борту находилось почти 300 человек. Погибли все.
Киев обвинил в инциденте ополченцев Донбасса, однако у них не имелось оружия, способного на подобной высоте поражать воздушные цели. В Минобороны России подчеркнули, что в тот момент такая возможность была у ВСУ. Следствие выяснило, что самолет был сбит с земли из ЗРК "Бук". Россия привела доказательства того, что сбить могли украинские военные. Однако, Запад эту версию и не рассматривает, требуя от Москвы взять вину на себя.
Что касается так называемого расследования британской группы Bellingcat, то эти "аналитики" уже не раз попадались на откровенных фейках. В числе "дел", которыми занимались британцы, был и малазийский боинг. В своих изысканиях Bellingcat, к слову, так и не смогли доказать причастность российских военных к трагедии, сколько ни пытались. Однако попытку все равно предприняли.
По версии Bellingcat, "офицер ГРУ" Олег Иванников якобы участвовал в переброске на территорию Украины ЗРК "Бук", из которого и был сбил самолет. Такой вывод следователи сделали на основе неких телефонных переговоров, которые якобы оказались в их распоряжении на следующий день после крушения самолета.
В версии британских исследователей Иванникова называли также Андреем Ивановичем и "Орионом".
"Мы сумели установить, что данный человек был самым высокопоставленным военнослужащим в ЛНР. Он представлял российскую военную разведку и напрямую командовал наемными формированиями ЛНР. Он напрямую руководил военным командованием ЛНР в лице Игоря Плотницкого и, к нашему удивлению, мы узнали, что этот человек руководил частной военной компанией "Вагнер", - указывал спикер Bellingcat.
Для чего СБУ затеяла розыск, основываясь на их данных? Не исключено, что исключительно для отвода глаз. Ведь до сих пор никаких полноценных итогов официального расследования до сих пор нет. Зато вопросов к украинской стороне накопилось достаточно. Один из основных: почему Незалежная не закрыла свое небо для гражданских самолетов над территорией, где шли бои?

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