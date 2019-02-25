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Сбежать с Украины в Европарламент: Порошенко пофантазировал о будущем
25 февраля 2019, 20:39 • 143 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко решил пофантазировать о своем будущем. Как утверждает политик, после президентства он надеется сбежать с Украины в Европарламент.
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает после истечения срока полномочий занять пост депутата Европарламента. Об этом глава государства рассказал на встрече с молодежью.
По словам политика, Украина должна не сходить с курса на скорейшее вступление в ряды стран-членов Евросоюза и Организации Североатлантического договора (НАТО). А "достойной работой" для себя Порошенко видит задачу по защите интересов Киева в Европейском парламенте.
"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать после президентской каденции или каденций, я бы сказал, что для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, - быть депутатом Европейского парламента от Украины", - приводит его слова "Укринформ".
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в Конституцию, в которых закрепляется курс Киева на вступление в НАТО и ЕС.
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