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Сбежали свыше 10 млн граждан: Депутат Рады об итогах насильственной украинизации
05 февраля 2019, 03:24 • 150 • Политика
Депутат Верховной рады Наталья Королевская заявила в эфире, что украинцы бегут из страны из-за государственного языка и насильственной украинизации. За 5 лет сбежали свыше 10 млн граждан, отмечает политик.
Граждане Украины бегут из страны из-за насильственного насаждения украинского языка и украинизации. Об этом заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская в эфире украинского телеканала NewsOne.
По её словам, 5 лет политики принуждения использовать только украинский язык, а также навязывания НАТО и "любви к стране" привели к тому, что с Украины сбежали 10 миллионов граждан. Наталья Королевская отметила, что все эти люди уехали "в поисках себя" в другие страны.
Депутат подчеркнула, что прививать гражданам любовь к стране нужно, повышая её престиж и давая людям уверенность в завтрашнем дне, а не при помощи репрессивно-карательных методов.
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