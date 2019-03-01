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Санкции США против Венесуэлы провалились, и вот почему

01 марта 2019, 22:09  •  192 • В мире
Россия и Китай не позволили США сменить власть в Венесуэле, прикрываясь ООН. Однако телодвижения в Колумбии говорят о том, что американцы готовы пойти на вторжение в обход международного права
Автор:
Гасанов Камран
Вот уже больше месяца США пытаются привести к власти в Венесуэле своего человека, они объявили выпускника вашингтонского университета Хуана Гуайдо президентом этой страны. Также Вашингтон наложил нефтяные и финансовые санкции. В экономическом удушении Венесуэлы США помогает Европейский союз. Банк Англии до сих пор удерживает конфискованные им 14 тонн золота. Параллельно, действуя через союзников в Латинской Америке — Колумбию и Бразилию, — Белый дом пытается отправить в Венесуэлу гуманитарный конвой.
ООН — промежуточный этап для США
Однако пока все эти американские планы терпят крах. Гуайдо убежал в Колумбию. Он объявлен на родине персоной нон грата и в случае пересечения венесуэльской границы неминуемо окажется в тюрьме. Гуманитарные интервенции через Бразилию и Колумбию провалилась. Грузы не смогли попасть в Венесуэлу, а ставка на то, что военные переметнутся на сторону оппозиции, и начнётся гражданская война, не оправдалась. Армия всё ещё лояльна президенту Николасу Мадуро.
Но «дядя Сэм» на этом останавливаться не намерен. Следующим этапом операции по смене власти стали «дипломатические игры» в Совете Безопасности ООН. Вашингтон добивается, чтобы те страны, которые поддерживают Мадуро, тоже объявили его незаконным. Речь идёт прежде всего о России и Китае.
На последнем заседании Совета Безопасности американцы предложили резолюцию из двух пунктов. Согласно ей, в Венесуэле нужно провести внеочередные выборы президента и обеспечить доставку гуманитарной помощи.
Что касается выборов президента Венесуэлы, то они уже состоялись весной 2018 года. И оппозиция, которую США так активно поддерживают, в них участвовать отказалась. Если проводятся новые выборы, тогда старые признаются нелегитимными. Это верный путь к смене власти.
Что касается гуманитарной помощи, то по международному праву она может быть оказана только при запросе властей Венесуэлы. А Каракас об этом никого не просил. Но если ООН даёт отмашку на гуманитарную помощь, тогда США смогут использовать её как прикрытие для своих интервенций. В следующий раз, когда армия Венесуэлы будет сопротивляться конвою из Колумбии, США получат карт-бланш для авиаударов по венесуэльской армии. Следует также напомнить, что в тех грузах, которые следуют из Колумбии в Венесуэлу, содержится не только зубная паста и детские игрушки, но также автоматы и пулемёты. Об этом на одном из брифингов сообщала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
М. Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Выступая в СБ ООН, российский постпред Василий Небензя разоблачил цели того проекта резолюции, который пытался протащить Госдепартамент.
Если бы эта резолюция была принята, это был бы первый случай в истории, когда Совет Безопасности снял бы с должности одного и назначил другого президента суверенной страны. (…) Мы всерьёз опасаемся того, что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции, как предлог для внешнего вмешательства по причине якобы неспособности Совета Безопасности урегулировать ситуацию в Венесуэле,
— заявил Небензя.
В. Небензя. Фото: www.globallookpress.com
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«Дезертиры» в Колумбии
Россия уже научена горьким опытом Ливии 2011 года, когда при молчаливом согласии правительства Дмитрия Медведева США, Франция и Британия путём принятия резолюции о «бесполётной зоне» легализовали свою военную интервенцию. В Венесуэле такой номер не пройдёт. И Китай вместе с ЮАР в этом решении поддерживают Россию.
Заседание в ООН можно считать «победой», но, зная американцев, никто не может гарантировать, что эта победа — окончательная. США всегда сначала строят из себя «хороших парней», пытаются действовать в рамках международного права. Но когда СБ ООН их агрессивные планы отклоняет, Госдепартамент передаёт инициативу Пентагону. В XXI веке мир уже как минимум дважды наблюдал такой сценарий: в Югославии 1999 года и Ираке 2003-го.
Следующим этапом в операции по свержению Мадуро будет, скорее всего, то, о чём вчера говорил венесуэльский коллега Небензи Самуэль Монкада. По его словам, США фабрикуют данные о числе дезертиров в армии Мадуро.
США уже сейчас пытаются оснастить группировки наёмников для ведения вооружённой борьбы и провести колониальную операцию под предлогом гуманитарной помощи,
— отметил Монкада.
Самуэль Монкада. Фото: www.globallookpress.com
Используя этот фейк о массовом бегстве из ВС Венесуэлы, США готовят в Колумбии «армию освобождения» Венесуэлы. Когда эта псевдоармия вступит в бой с армией Мадуро, тогда-то у США и появится алиби для вступления в созданную ими же гражданскую войну в Венесуэле. В этой операции уже готовы участвовать переброшенные Пентагоном в Колумбию американские спецназовцы. К бою готов и британский корабль, находящийся сейчас на расстоянии 80 км от побережья Венесуэлы.
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Почему Россия должна предотвратить агрессию в Венесуэле?
Россия с помощью своих союзников и партнёров пытается предотвратить военное вмешательство в Венесуэлу. Москва направляет в Каракас гуманитарный груз объёмом в 300 тонн, блокирует антивенесуэльские резолюции и сегодня дала добро на перенос штаб-квартиры Государственной нефтяной компании Венесэулы (PDVSA) из Лиссабона в Москву.
Поддержка Каракаса обоснована несколькими причинами. Во-первых, Москва намерена предотвратить разрушение страны-союзника в Западном полушарии. Во-вторых, смещение Мадуро создаст опасный прецедент, и глава МИД России Сергей Лавров предостерёг, что следующими будут Куба и Никарагуа. В-третьих, российские компании, включая «Роснефть», вложили в Венесуэлу порядка $17 млрд. В-четвёртых, в условиях выхода США из ДРСМД Москве нужны союзники, потенциально способные разместить у себя российские ракеты. Если к власти придёт Гуайдо, Россия потеряет влияние «под брюхом» у США, пострадают все заключённые контракты. И заявления представителей венесуэльской оппозиции подтверждают такую гипотезу.

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