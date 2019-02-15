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Самый большой доход для "Укрализныця" принесли поезда российского направления

15 февраля 2019, 03:54  •  60 • В мире
Поезда, курсирующие между столицами Украины и России, в прошлом году оказались самыми прибыльными для компании "Украинские железные дороги". И это несмотря на то, что скидки на них не действуют.
По итогам 2018 года выяснилось, что поезд Киев - Москва оказался самым прибыльным международным направлением. За прошлый год этот маршрут принёс "Украинским железным дорогам" доход в 120 миллионов гривен, что эквивалентно 4,4 миллиона долларов.
При этом надо учесть, что на российском направлении не действует система скидок, как на поезда в направлении Евросоюза.
Кроме того, в пятёрку прибыльных маршрутов вошли поезда Одесса - Москва, Ковель - Москва, Николаев - Москва и Киев - Санкт-Петербург. Меньше всего дохода принесли поезда, курсирующие между Минском и Запорожьем.

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