Самый богатый человек мира преподал "урок" шантажистам - "слил" в Сеть скандальную переписку

Глава компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос на собственном примере показал, как стоит бороться с ультиматумами и преподал "урок" шантажистам, угрожающим распространить его личные фото в интернете. Безос первым "слил" в Сеть скандальную переписку с вымогателями.

Ранее глава компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос заявил о том, что его пытаются шантажировать издатели таблоида National Enquirer. Те угрожают распространит в интернете его личные фото, полученные в ходе "журналистского расследования".

Безос же на собственном примере показал, как стоит бороться с подобными ультиматумами и преподал "урок" шантажистам - взял и "слил" в Сеть скандальную переписку с вымогателями.

"Вместо того чтобы сдаться вымогательству и шантажу, я решил опубликовать то, что они сами мне прислали, вопреки персональному ущербу, которым они угрожают", - отметил он в собственном блоге на платформе Medium.

Тем временем, как пишет РИА Новости, Безос также нанял частных детективов, чтобы узнать, откуда пошла утечка информации о его личной жизни.