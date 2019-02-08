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Самый богатый человек мира преподал "урок" шантажистам - "слил" в Сеть скандальную переписку
08 февраля 2019, 09:24 • 322 • В мире
Глава компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос на собственном примере показал, как стоит бороться с ультиматумами и преподал "урок" шантажистам, угрожающим распространить его личные фото в интернете. Безос первым "слил" в Сеть скандальную переписку с вымогателями.
Ранее глава компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос заявил о том, что его пытаются шантажировать издатели таблоида National Enquirer. Те угрожают распространит в интернете его личные фото, полученные в ходе "журналистского расследования".
Безос же на собственном примере показал, как стоит бороться с подобными ультиматумами и преподал "урок" шантажистам - взял и "слил" в Сеть скандальную переписку с вымогателями.
"Вместо того чтобы сдаться вымогательству и шантажу, я решил опубликовать то, что они сами мне прислали, вопреки персональному ущербу, которым они угрожают", - отметил он в собственном блоге на платформе Medium.
Тем временем, как пишет РИА Новости, Безос также нанял частных детективов, чтобы узнать, откуда пошла утечка информации о его личной жизни.
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