Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Исламабад кивнул в сторону США: Пакистан призвал мировое сообщество разобраться ...
Защита суверенитета и оборонительный характер: Путин объяснил курс России на укр...
«Мы вынуждены адекватно реагировать»: Шойгу обвинил США в намерении изменить реж...
Алюминиевые огурцы, идите в поля!!!
Главная / Украина

Самойлова прокомментировала отказ украинских исполнителей от участия в Евровидении

28 февраля 2019, 00:24  •  37 • Украина
Российская певица Юлия Самойлова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала отказ украинских исполнителей от участия в конкурсе «Евровидение-2019».
 
РИА Новости
 

«Меня очень радует новость о солидарности украинских артистов. Не хотелось бы видеть политическую подоплёку в творческом конкурсе», — заявила она.

Самойлова выразила сожаление, что в данной ситуации артисты являются заложниками.

Ранее певица Наталья Подольская прокомментировала RT отказ Украины отправлять своего представителя на Евровидение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 18:09
The Economist: Молдавские политики ведут хитрую игру с Западом и Россией
27 февраля 2019, 17:54
СБУ заявила о предотвращении масштабной кибератаки на сайт ЦИК
27 февраля 2019, 08:09
«Исследование подгоняется под риторику»: в ЕС заявили о стремлении России дискредитировать выборы на Украине
Загрузка...
27 февраля 2019, 01:39
Под угрозой импичмента: как обвинение в коррупции ближайшего окружения Порошенко может повлиять на украинские выборы
27 февраля 2019, 01:39
Тимошенко обсудила с главой ПА ОБСЕ угрозу фальсификации выборов на Украине
28 февраля 2019, 00:24
Видеоконференция по вопросу перемирия в Донбассе запланирована на 7 марта
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2019, 12:39
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон поставил ультиматум в интервью Дудю
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.