|
Самойлова прокомментировала отказ украинских исполнителей от участия в Евровидении
28 февраля 2019, 00:24 • 37 • Украина
Российская певица Юлия Самойлова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала отказ украинских исполнителей от участия в конкурсе «Евровидение-2019».
РИА Новости
«Меня очень радует новость о солидарности украинских артистов. Не хотелось бы видеть политическую подоплёку в творческом конкурсе», — заявила она.
Самойлова выразила сожаление, что в данной ситуации артисты являются заложниками.
Ранее певица Наталья Подольская прокомментировала RT отказ Украины отправлять своего представителя на Евровидение.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2019, 12:39
|
22 февраля 2019, 17:54
|
26 февраля 2019, 09:24
|
27 февраля 2019, 01:54
|
22 февраля 2019, 01:39
|
23 февраля 2019, 11:56
|
23 февраля 2019, 18:09