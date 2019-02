Самолёт с пассажирами на борту случайно взял звуковой барьер

Пассажирский "Боинг" Virgin Atlantic случайно взял звуковой барьер благодаря сильнейшему попутному ветру, пишет Popular Mechanics.

Борт выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Лондон. В высоком эшелоне, на высоте 11 километров над американской Пенсильванией, авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner попал в высотное струйное течение, что привело к развитию скорости до 1285 км/час, то есть лайнер взял звуковой барьер. Скорость звука на высоте 11 километров - 1062 км/ч. Стандартная скорость лайнера 900 км/час.

758 MPH: The jet stream is so strong over the US right now... that @VirginAtlantic Flight 8 from LAX to London is whipping above Kansas at a ground speed of 758 miles an hour. That's almost the speed of sound... #CAwx @KPIXtv pic.twitter.com/xni0IuKO5Z