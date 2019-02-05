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Самолеты-разведчики США несколько часов кружили недалеко от российских баз в Сирии

05 февраля 2019, 00:09  •  29 • В мире
Недалеко от российской военной базы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе несколько часов кружили американские самолеты радиоэлектронной разведки. Данные о полетах двух самолетов-разведчиков опубликованы сервисом PlaneRadar.
Самолеты радиоэлектронной разведки американских ВВС несколько часов находились над международными водами всего в 50 км от российских баз, расположенных на территории Сирии, передает телеканал "360" со ссылкой на данные сервиса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.
Отмечается, что два самолета-разведчика вылетели с авиабазы на Крите. Один из самолетов — Boeing RC-135V — используется американскими военными для разведки с конца 1970-х годов. Кроме того, он предназначен и для борьбы с авиацией противника.
Второй самолет — Boeing RC-135U, помимо разведки, используется для радиоперехвата и отслеживания активности противника на земле, воде и в воздухе.
В зоне пролета американских разведчиков располагаюется российская военная база Хмеймим и база ВМФ России в Тартусе.
10:30 мск.
Воздушная обстановка у побережья Сирии Ливана pic.twitter.com/mzxQ25E0gw
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 4 февраля 2019 г.

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