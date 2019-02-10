Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин и президент Киргизии встретились в Сочи ради переговоров о двустороннем со...
"Вы — дикое государство и непонятно, чего ожидать!": Скабеева объяснил...
«Исправьте немедленно!» В Киеве не оценили статью о Донбассе
У Порошенко нашли две тайные квартиры, дачу и личное туристическое судно
Главная / Политика

Самого популярного кандидата в президенты Украины Зеленского заподозрили в принятии наркотиков

10 февраля 2019, 03:39  •  35 • Политика
Кандидата в президенты Украины и комика Владимира Зеленского обвинили в употреблении наркотиков. В настоящий момент шоумен является самым популярным из всех претендентов на пост главы Украины.
Самого популярного кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского публично обвинили в употреблении наркотиков. Инцидент произошёл вечером 8 февраля в городе Львове, сообщает украинский канал "112 Украина".
С обвинениями выступила группа из 150 активистов, "недовольных претендентом на пост президента страны", которая подкараулила политика и шоумена Зеленского, приехавшего с концертом в здание Львовского государственного цирка. Один из протестующих заявил, что знает людей, которые снабжают Зеленского наркотическими веществами.
Активисты предложили кандидату в президенты сдать анализ на содержание наркотиков в крови. Зеленский согласился, однако дожидаться наркологов не стал, а проследовал внутрь здания цирка.
Напомним, что комик Владимир Зеленский 1 января 2019 года объявил о своем участи в выборах президента Украины в качестве одного из кандидатов. В настоящее время он является самым популярным среди всех претендентов на пост главы Украины. Действующий президент страны Петр Порошенко занимает лишь третье место в рейтинге.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


35
Источник
Похожие новости
09 февраля 2019, 21:09
У Порошенко нашли две тайные квартиры, дачу и личное туристическое судно
09 февраля 2019, 17:54
"Вы — дикое государство и непонятно, чего ожидать!": Скабеева объяснила украинцу, почему Россия не пошлет наблюдателей
09 февраля 2019, 08:09
Посол России в ЦАР награжден орденом Признанного командующего Республики
Загрузка...
09 февраля 2019, 17:54
Похищенного спецслужбами США на Мальдивах Селезнева подвергают жестким ограничениям – посольство
09 февраля 2019, 11:24
ВВС Швеции назвали истребитель Saab "убийцей" российских Су за способность глушить сигнал
09 февраля 2019, 21:09
Первая кровь: Полиция Франции применила против "желтых жилетов" гранаты с газом, взрывом протестующему оторвало руку
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
10 февраля 2019, 00:09
«Не осознаёт последствий своих слов»: в России ответили на призыв адмирала США нанест...
10 февраля 2019, 00:24
Общенациональная забастовка в Бельгии может сорвать встречу министров обороны стран-ч...
10 февраля 2019, 01:54
Как Россия одним залпом Дальний Восток присоединила
10 февраля 2019, 00:24
В центре Киева 40 человек штурмовали управление полиции: Трёх правоохранителей увезли...
10 февраля 2019, 00:09
«Извращённая доктрина по смене режимов»: вице-президент Венесуэлы о риске военного вм...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
03 февраля 2019, 15:24
«Нас пугали мрачным ГУЛАГом. Я решил, что это приключение»: как иностранные специалисты переезжают работать в Россию
04 февраля 2019, 17:24
Погибли не менее шести человек: что известно о пожаре в доме на Никитском бульваре в центре Москвы
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.