Самая дальнобойная в мире система ПВО С-500 на четверть века прикроет рубежи России

Система ПВО С-500 начнет прикрывать рубежи России в ближайшее время. Срок её эксплуатации - четверть века. Зарубежные СМИ называют С-500 самой дальнобойной в мире системой ПВО.

С-500, зенитные ракетные системы, должны появиться в российские войсках в ближайшее время.

Как пишет "Красная Звезда", то уже в этом году завершит обучение первая группа офицеров для работы с установками.

Начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров рассказал, что пройдет первый выпуск офицеров, которые научатся управлять комплексом С-500, которого пока даже нет в войсках.

Обучение этих военных специалистов происходит в Гатчине.

Стоит отметить, что министр обороны Сергей Шойгу уже определял сроки поставок систем С-500 в войска. По его словам, это произойдет в начале 2020 года.

Каждый комплекс, по оценке специалистов, будет функционировать 25 лет, то есть четверть века. По данным СМИ, С-500 может поражать цели на расстоянии 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей в мире ПВО.