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С выключенным транспондером: Американский самолёт-разведчик пытался выведать тайны Крыма

24 февраля 2019, 21:54  •  128 • В мире
За российским полуостровом пристально наблюдает Вашингтон. Очередной разведывательный полёт над Черноморским побережьем России 23 февраля совершил патрульный самолёт ВМС США, зарулив на пути к Крыму. Разведывательный полёт совершался с выключенным транспондером.
Американский разведчик вылетел с авиабазы Sigonella, расположенной в Италии, в сторону российских вод Чёрного моря он зашёл через Болгарию. Такие данные передал портал PlaneRadar.
“Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США (LD-764 VP-26), с бортовым номером 168764, взлетевший с авиабазы Sigonella, в воздушном пространстве Болгарии”, - сказано в сообщении.
Через некоторое время, развернувшись, разведчик отправился восвояси, к аэропорту базирования, так и не включив транспондер.
16:25 мск.
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США (LK-848 VP-26), с бортовым номером 168848, взлетевший с авиабазы Sigonella, в воздушном пространстве Болгарии, скорее всего разведполёт вдоль Черноморского побережья России.#USNAVY #P8A pic.twitter.com/5xqJ1RL3ux
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 24 февраля 2019 г.
Днём 23 февраля, в рамках хельсинкского Договора по открытому небу от 1992 года, наблюдательный полёт над территорией России провёл самолёт ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670.
08:00 мск.
Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Чита, UIAA. pic.twitter.com/wyGJY02mh9
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 февраля 2019 г.

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