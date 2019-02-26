«С шумом и блеском»: чего стоит ждать от переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына на саммите во Вьетнаме

Второй саммит США — КНДР начнётся 27 февраля в столице Вьетнама Ханое. Дональд Трамп и Ким Чен Ын обсудят дальнейшие перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. По словам экспертов, наиболее вероятно, что обе стороны пойдут на определённые компромиссы, чтобы продемонстрировать успехи и избежать конфронтации. В целом такое развитие событий соответствует подходу, который ранее предлагали Москва и Пекин. Аналитики считают, что, если события будут развиваться в позитивном ключе, разрядка напряжённости пойдёт на пользу не только государствам Азиатско-Тихоокеанского региона, но и России.

27 февраля в столице Вьетнама Ханое стартует двухдневный саммит лидеров США и Северной Кореи — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Оба политика прибыли во Вьетнам днём ранее. Ким по традиции северокорейских руководителей — на бронепоезде, Трамп — на самолёте.

Американо-северокорейские переговоры, рассчитанные на два дня, должны стартовать в среду вечером. До этого времени ожидается, что президент Соединённых Штатов проведёт переговоры с вьетнамским руководством. Что касается главы Северной Кореи, то его график встреч не раскрывается.

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Трамп и Ким начнут общение за ужином 27 февраля и продолжат разговор в окружении ближайших советников. Как сообщает The Korea Times, вместе с президентом США в переговорах с лидером Северной Кореи будут участвовать госсекретарь Майкл Помпео и исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни. Рядом с Ким Чен Ыном ожидают увидеть заместителя председателя Трудовой партии Кореи и экс-главу северокорейской разведки Ким Ён Чхоля. Кто ещё из высокопоставленных северокорейцев будет присутствовать в ходе переговоров с Трампом, пока неизвестно.

Главу КНДР в поездке во Вьетнам сопровождает его сестра — Ким Ё Чжон. Её считают одним из ближайших советников Ким Чен Ына. Также в составе северокорейской делегации — министр иностранных дел Ли Ён Хо и министр обороны Но Гван Чхоль.

На повестке дня второго американо-северокорейского саммита — продолжение диалога, начатого 12 июня прошлого года. Тогда, во время первой в истории встречи действующих глав Соединённых Штатов и КНДР, Трамп и Ким заявили о курсе на разрядку напряжённости в двусторонних отношениях и подписали совместную декларацию. В ней содержатся обязательства КНДР стремиться к полной денуклеаризации Корейского полуострова. США, в свою очередь, пообещали предоставить Северной Корее гарантии безопасности.

Пространство для манёвров

В преддверии визита во Вьетнам президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворён отношениями с лидером КНДР. Выступая 24 февраля на приёме в Белом доме перед губернаторами американских штатов, президент подчеркнул, что нацелен на полную денуклеаризацию Северной Кореи. По словам Трампа, это позволит КНДР развить экономику, используя выгодное географическое положение на стыке границ России, Китая и Южной Кореи. Однако, как отметил американский президент, он не будет спешить, настаивая на скорейшем сокращении ракетно-ядерного арсенала КНДР.

Дональд Трамп

Reuters

© Al Drago

«Я никого не хочу торопить, — отметил Трамп. — Я просто не хочу (ядерных и ракетных. — RT) испытаний. Пока нет испытаний, мы счастливы».

С начала прошлого года КНДР придерживается моратория на испытания ядерного оружия и ракетных систем. Более того, в мае 2018-го Северная Корея ликвидировала крупнейший ядерный полигон Пхунгери. После встречи с Трампом настал черёд и ракетного полигона Сохэ. США, в свою очередь, снизили интенсивность учений с Южной Кореей. Ранее эти манёвры рассматривались Пхеньяном как подготовка агрессии против КНДР.

Впрочем, как отмечают эксперты, пока ничто не свидетельствует о том, что руководство Северной Кореи намерено полностью отказываться от ядерного оружия. В Пхеньяне говорят о необходимости денуклеаризации всего Корейского полуострова, намекая, что ядерная угроза для Северной Кореи со стороны США также должна снижаться. И хотя в Южной Корее американских ядерных боеголовок нет со времён президентства Джорджа Буша — старшего, в воздушном пространстве страны периодически появляются американские стратегические бомбардировщики, в гавани заходят атомные авианосцы, а в территориальные воды заплывают американские субмарины.

«О чём Киму с Трампом договариваться? О ядерном разоружении? Ким — не самоубийца. Он хорошо видел, что случилось с Каддафи, он хорошо помнит судьбу Саддама Хусейна», — подчеркнул в интервью RT профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Однако для продолжения диалога обоим лидерам придётся пойти на какие-то уступки, отмечают эксперты. Одним из вариантов для северокорейской стороны, как сообщил в интервью японскому телеканалу NHK бывший сотрудник посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, может быть закрытие ядерного центра в Йонбёне.

В ответ Пхеньян будет добиваться сокращения или отмены санкций против совместных проектов с Южной Кореей: индустриального комплекса в Кэсоне и туристического комплекса в горах Кымгансан. В сентябре 2018 года в ходе визита в Пхеньян южнокорейского президента Мун Чжэ Ина лидеры двух Корей договорились возобновить работу этих проектов при первом удобном случае.

«Трамп имеет право пойти на зримый компромисс — ослабить санкционный режим и заявить, что корейская война закончена», — предположил в беседе с RT сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Однако в контексте сложной внутриполитической ситуации в самих Соединённых Штатах, отмечает эксперт, американскому президенту невыгодно идти на существенные послабления в ограничительных мерах — из-за этого он может стать объектом критики как демократов, так и республиканцев, что может подорвать его позиции в преддверии президентских выборов 2020 года. Поэтому в лучшем случае США могут решиться вывести из-под санкций межкорейские проекты или какие-то направления гуманитарного сотрудничества с Пхеньяном, считают эксперты.

«Саммит может завершиться частичными уступками с обеих сторон, — считает Ланьков. — Скорее всего, Северная Корея согласится на не очень масштабную инспекцию собственных ядерных и, возможно, ракетных объектов и ликвидирует некритичную с точки зрения национальной безопасности часть ядерного-ракетного комплекса. В ответ американцы могут пойти на сокращение санкций, а также присутствия своих войск в Южной Корее».

Мировые ожидания

Накануне американо-северокорейского саммита на высшем уровне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ожидает от переговоров Трампа и Кима конкретных договорённостей по денуклеаризации Корейского полуострова.

25 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США консультировались с нашей страной накануне саммита в Ханое. Об этом он рассказал как раз в ходе визита во Вьетнам.

«Логика «действие за действие» сейчас начинает пробивать себе дорогу в Вашингтоне, по крайней мере контакты нашего заместителя министра с его американским коллегой говорят о том, что США даже спрашивают у нас совета о том, как нам видится тот или иной сценарий того, что должно через пару дней произойти в Ханое», — подчеркнул глава российской дипломатии, выступая на конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире».

По словам Сергея Лаврова, с точки зрения Москвы снятие или ослабление ряда международных санкций через Совет безопасности ООН было бы правильным шагом. Также, отметил он, в случае прогресса в американо-северокорейских отношениях возможно вернуться к обсуждению ситуации в Корее в рамках шестистороннего формата с участием как КНДР и США, так и России, Южной Кореи, Китая и Японии.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Евгений Биятов

В свою очередь, 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал КНДР и США придерживаться тактики «малых шагов», постепенно двигаясь навстречу друг другу. Кремль будет приветствовать переговоры Трампа и Кима, если они закончатся с позитивным результатом, подчеркнул Песков.

По словам Константина Асмолова, пока диалог между США и КНДР развивается в рамках стратегии, которую ранее предлагали Москва и Пекин.

«Текущая ситуация напоминает российско-китайский проект двойной заморозки, когда обе стороны воздерживаются от действий, обостряющих ситуацию на полуострове, и декларируют диалог», — подчёркивает эксперт.

Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал проведение американо-северокорейского саммита ещё в январе 2019 года, в ходе встречи с Ким Чен Ыном. 11 февраля аналогичное заявление выпустил МИД КНР. Однако, как отмечает англоязычное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая Global Times, ссылаясь на мнение аналитиков, выбрав для проведения саммита Вьетнам, Вашингтон надеется, что Северная Корея пойдёт по вьетнамскому пути. Это означает переход от жёсткой конфронтации к стратегическому сотрудничеству с Вашингтоном.

Однако эксперты подчёркивают, что полную аналогию между КНДР и Вьетнамом всё же нельзя проводить: Ханой сближался с Вашингтоном на волне общей антикитайской политики, а Пхеньян не готов рисковать отношениями с Пекином.

«Саммит во Вьетнаме интересен по трём причинам, — отмечает Константин Асмолов. — Во-первых, Ким демонстрирует, что дружит не только с Китаем, но и со всеми социалистическими странами. Во-вторых, Кима явно интересует не только китайский, но и вьетнамский опыт реформ. И в-третьих, Вьетнам — это пример страны, которая не забыла войну и преступления американцев, но всё же перевернула эту страницу».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил уверенность, что помимо денуклеаризации второй американо-северокорейский саммит поможет решить проблему с освобождением японских граждан, похищенных в 70—80-е годы северокорейской разведкой. В свою очередь, официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гём заявлял, что ожидает от Трампа и Кима заявлений об окончании корейской войны. Ранее на этом настаивали представители КНДР.

«Побочные» результаты

По словам Константина Асмолова, одним из итогов саммита в Ханое может стать продолжение сближения Северной и Южной Кореи. Тем более что этот вопрос важен и для поддержания рейтинга южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Как отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким, позитивные итоги переговоров Ким Чен Ына и Дональда Трампа могут положительно сказаться и на возможных проектах с участием России на Корейском полуострове, так как к ним могут подключиться Сеул и Пхеньян. Это и планы по строительству газопровода из России в Южную Корею через КНДР, о которых в прошлом году заявлял «Газпром», и проект развития «большого энергетического кольца» — поставки в Южную Корею российской электроэнергии, и перспективы объединения железных дорог Корейского полуострова с Транссибом.

Участок Транссибирской магистрали

РИА Новости

© Александр Кряжев

«Это будет зависеть от того, какая обстановка сложится на Корейском полуострове. В случае прогресса будут развиваться и эти проекты, — отметил в интервью RT Ким. — Но мы не будем спрашивать разрешения американцев. Это вопрос развития отношений России и Южной Кореи».

По словам Андрея Ланькова, ожидать стремительных глобальных подвижек от нового американо-северокорейского саммита не стоит. Но, безусловно, в целом он положительно скажется на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, говорит эксперт.

«Я настроен на то, что форум, скорее всего, принесёт умеренные результаты, которые обе стороны — и в особенности американцы — постараются «продать» с шумом и блеском», — утверждает Ланьков.