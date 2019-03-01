«С последствиями обострения будут разбираться дипломаты»: Пакистан передал Индии пилота сбитого истребителя МиГ-21

Пакистан передал Индии пилота истребителя МиГ-21, сбитого пакистанскими ВВС 27 февраля в ходе воздушного боя над Кашмиром. В Исламабаде этот шаг назвали «жестом во имя мира». Между тем в Нью-Дели отметили, что столь быстрое возвращение военнопленного стало «победой индийской дипломатии». Эксперты считают, что эскалация напряжённости в отношениях двух стран вряд ли приведёт к новым боевым столкновениям. По мнению политиков, и Индия, и Пакистан, будучи ядерными державами, осознают последствия своих действий, а потому далее выход из сложившейся ситуации будут искать дипломаты, а не военные.

Люди собрались в городе Амритсар в ожидании освобождённого пилота ВВС Индии Reuters © Danish Siddiqui

Власти Пакистана передали Нью-Дели пилота истребителя МиГ-21, сбитого 27 февраля в ходе воздушного боя над Кашмиром.

38-летний командир авиационного подразделения Абхинандан Вардхаман был доставлен из города Лахор на единственный наземный пункт перехода границы между странами — Аттари-Вага — в сопровождении конвоя.

Именно здесь каждый день проходят показательные смены караула, в ходе которых пограничники обоих государств маршируют, стараясь продемонстрировать свои подошвы оппонентам, тем самым проявив пренебрежение к военным другой страны. В связи с передачей пилота Военно-воздушных сил Индии церемония смены караула в пятницу, 1 марта, была отменена.

После передачи пилот был отправлен на медосмотр. «Был назначен медицинский осмотр, поскольку пилот ВВС катапультировался из самолёта», — заявил вице-маршал ВВС Индии Рави Гопал Кришана Капур.

Таким образом, было выполнено обещание премьер-министра Пакистана Имрана Хана, который во время выступления перед парламентом заявил, что Исламабад пойдёт на этот шаг «в качестве жеста во имя мира». По его словам, любые разногласия должны решаться посредством диалога.

Его точку зрения поддержал министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши. По его словам, вооружённый конфликт с Индией приведёт к «обоюдному самоуничтожению».

«Пакистан никогда не стремится к эскалации, никогда не стремится занимать враждебную позицию», — заметил он.

Между тем в Индии дают другие оценки произошедшему.

«Следует понимать, что Пакистан не оказал нам услугу, вернув Абхинандана. Согласно Женевской конвенции, военнослужащий, захваченный в плен во время конфликта, должен быть возвращён», — заявил министр иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх.

Аналогичную точку зрения высказал Амит Шах, глава одной из ведущих партий Индии — «Бхаратия джаната парти». По его словам, возвращение пилота стало «дипломатической победой» Нью-Дели.

«Воздушная атака после теракта в Пулваме привела к изоляции Пакистана во всём мире — это победа нашей дипломатии. Создание ситуации для возвращения пилота Абхинандана в столь короткие сроки — наша дипломатическая победа», — заявил политик.

Напомним, 27 февраля в Исламабаде сообщили, что в воздушном пространстве над Кашмиром произошёл воздушный бой между самолётами Пакистана и Индии. В результате был сбит индийский МиГ-21бис UPG (Bison), лётчик которого попал в плен. При этом, по данным индийского телеканала NDTV, в сражении с обеих сторон участвовало 24 истребителя. С пакистанской стороны — восемь американских F-16, по четыре — французских Mirage-3 и разработанных совместно с Китаем JF-17 Thunder. От Нью-Дели в противостоянии участвовали два МиГ-21, столько же французских Mirage 2000 и четыре Су-30МК.

Позднее вице-маршал ВВС Индии Рави Гопал Кришана Капур также заявил, что пакистанцы использовали в бою F-16 и его сбил подбитый МиГ-21. В качестве доказательства был продемонстрирован обломок американской ракеты AIM-120 AMRAAM класса «воздух — воздух».

Как отмечает Bloomberg, Госдеп США пристально следит за ситуацией в Кашмире. Издание отмечает, что, согласно договорённости, Пакистан может использовать F-16 только для проведения контртеррористических операций, любые военные действия в отношении других стран запрещены.

Пакистанские военные возле обломков сбитого МиГ-21 ВВС Индии

AFP

«Последствия обострения будут урегулированы на политическом уровне»

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, нынешнее обострение в отношениях Индии и Пакистана достигло достаточно серьёзных масштабов, поэтому прогнозировать, как в дальнейшем будут развиваться события, весьма сложно.

«Возможно, передача пилота приведёт к снижению напряжённости между странами, а может, и нет. Страны ведут переговоры, и прогнозировать что-либо нельзя. Однако присутствует давление со стороны мирового сообщества, учитывая, что обе страны — ядерные державы. Здесь речь идёт о мировой, а не о национальной безопасности. Но всё же серьёзной угрозы ядерной войны нет, потому что это не первый конфликт между Пакистаном и Индией, который разворачивается в таком ключе», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло полагает, что обе стороны ищут возможности для деэскалации ситуации.

«Конфликт, как мне кажется, не получит дальнейшего продолжения в военном ключе. А его последствия будут улаживать уже политики и дипломаты», — считает эксперт.

По его словам, Исламабад и Нью-Дели прислушиваются к мнению мирового сообщества.

«Сворачивание конфликта — результат здравомыслия индийских и пакистанских военных. Произошло обострение, и теперь конфликт либо разрастается в пограничную войну, которая перерастает в полномасштабную, либо утихает. Так что обе стороны, после того как совершили определённый комплекс военных действий и предприняли все шаги, которые они могли совершить, не превращая конфликт в войну, остановились», — указал Манойло в беседе с RT.