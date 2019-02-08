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С-300 навели страху на Израиль и США не только в Сирии, но и в Венесуэле

08 февраля 2019, 06:09  •  64 • В мире
Израиль, который крайне переживает о размещении С-300 российского производства на территории Сирии, теперь тщательно сканирует со спутника территории стран - партнеров России. Так, оператор коммерческих спутников нашел на территории Венесуэлы ракетные комплексы С-300, против размещения которых выступали и США.
Израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International в своем Twitter-аккаунте опубликовал спутниковый снимок небольшой территории Венесуэлы. Объекты, расположенные на этом снимке, оператор называет зенитно-ракетными комплексами С-300 российского производства.
Надо заметить, что в целом израильское правительство обеспокоено российскими С-300. Речь идет о комплексах, установленных на территории Сирии. Россия поставила Сирии С-300 после того, как Израиль сбил российский самолет в небе над САР.
Некоторые пользователи не считают это правдивой информацией. Пользователь King Phoenix спрашивает: "С каких это пор у Венесуэлы есть С-300?" "С тех пор, как купили у России", - ответил ему другой представитель Сети.
Против поставок в Венесуэлу С-300 выступали США.
#Breaking: #Venezuela releases the S-300 from mothballs. Preparing for an #American attack? pic.twitter.com/T0dK2isvaH
— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) 7 февраля 2019 г.

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