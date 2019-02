С-300 навели страху на Израиль и США не только в Сирии, но и в Венесуэле

Израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International в своем Twitter-аккаунте опубликовал спутниковый снимок небольшой территории Венесуэлы. Объекты, расположенные на этом снимке, оператор называет зенитно-ракетными комплексами С-300 российского производства.

Надо заметить, что в целом израильское правительство обеспокоено российскими С-300. Речь идет о комплексах, установленных на территории Сирии. Россия поставила Сирии С-300 после того, как Израиль сбил российский самолет в небе над САР.

Некоторые пользователи не считают это правдивой информацией. Пользователь King Phoenix спрашивает: "С каких это пор у Венесуэлы есть С-300?" "С тех пор, как купили у России", - ответил ему другой представитель Сети.

Против поставок в Венесуэлу С-300 выступали США.

#Breaking: #Venezuela releases the S-300 from mothballs. Preparing for an #American attack? pic.twitter.com/T0dK2isvaH