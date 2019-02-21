Русскому гражданину Литвы хотят дать 8 лет за информацию из Интернета

Генеральная прокуратура Литвы потребовала приговорить к восьми годам заключения Романа Шешеля, уроженца России и гражданина Литвы, обвиняемого в работе на российскую разведку.

В этом деле много неясностей. Во-первых, литовский суд так и не назвал российскую спецслужбу, которой Шешель якобы передавал информацию. Во-вторых, даже обвинение признаёт, что речь идёт не о секретной информации (ею Шешель не владел), а о фактах из открытых источников – фотографии Клайпедского порта и натовской бронетехники на улицах литовских городов, данные о портовом терминале сжиженного газа, взятые из Интернета. Такая нелепость в истории литовской Фемиды случается впервые.

Вильнюс настолько контужен русофобией, что на беспристрастное разбирательство согласно букве закона надежды нет. Вот доказательство: в Литве открыто представительство американской компании Google, сотрудники компании занимаются видеосъёмкой литовских окрестностей для картографических услуг, которые оказывает сервис Google. В шпионаже и сборе данных из открытых источников их никто не обвиняет.

В октябре 2018 г. литовские спецслужбы арестовали группу лиц, подозреваемых в передаче данных российским спецслужбам. Настораживает, что под шумок борьбы со шпионской сетью, будто бы сотканной российской разведкой в Литве, литовские спецслужбы арестовали видного оппозиционного деятеля Альгирдаса Палецкиса.

Палецкис – бывший сотрудник МИД Литвы, ныне депутат сейма Литвы и один из лидеров литовской оппозиции, не согласной с политикой Вильнюса. За свои взгляды он подвергается постоянному давлению.

Например, Палецкис отрицал вину советских солдат в расстреле демонстрантов во время штурма вильнюского телецентра в январе 1991 г. «Выясняется, что свои стреляли в своих», – сказал он. За это против него возбудили уголовное дело.

Палецкис поддерживал рабочие контакты с антифашистами, критиковал пещерный национализм прибалтийских республик и политику НАТО, призывал к улучшению отношений с Россией, за что уже полгода сидит в тюрьме. В Польше, чьи спецслужбы тесно сотрудничают с литовскими, за такие же взгляды в 2016 г. был брошен в застенки лидер партии «Смена» Матеуш Пискорский.

Шпиономания Вильнюса – это попытка расправиться с политической оппозицией в республике. Делу Шешеля Литва намеренно придаёт широкий размах, чтобы раздуть несуществующую угрозу и оправдать подавление инакомыслия.