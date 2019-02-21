Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Непростая, но очень нужная инициатива": В Госдуме хотят создать реест...
Проверка «Севморпорта» завершена: первые итоги (Руслан Осташко)
Ахеджаковой на заметку: Картина "Простите" с автографом Горбачёва ушла...
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий ...
Главная / В мире

Русскому гражданину Литвы хотят дать 8 лет за информацию из Интернета

21 февраля 2019, 02:54  •  44 • В мире
Генеральная прокуратура Литвы потребовала приговорить к восьми годам заключения Романа Шешеля, уроженца России и гражданина Литвы, обвиняемого в работе на российскую разведку.
В этом деле много неясностей. Во-первых, литовский суд так и не назвал российскую спецслужбу, которой Шешель якобы передавал информацию. Во-вторых, даже обвинение признаёт, что речь идёт не о секретной информации (ею Шешель не владел), а о фактах из открытых источников – фотографии Клайпедского порта и натовской бронетехники на улицах литовских городов, данные о портовом терминале сжиженного газа, взятые из Интернета. Такая нелепость в истории литовской Фемиды случается впервые.
Вильнюс настолько контужен русофобией, что на беспристрастное разбирательство согласно букве закона надежды нет. Вот доказательство: в Литве открыто представительство американской компании Google, сотрудники компании занимаются видеосъёмкой литовских окрестностей для картографических услуг, которые оказывает сервис Google. В шпионаже и сборе данных из открытых источников их никто не обвиняет.
В октябре 2018 г. литовские спецслужбы арестовали группу лиц, подозреваемых в передаче данных российским спецслужбам. Настораживает, что под шумок борьбы со шпионской сетью, будто бы сотканной российской разведкой в Литве, литовские спецслужбы арестовали видного оппозиционного деятеля Альгирдаса Палецкиса.
Палецкис – бывший сотрудник МИД Литвы, ныне депутат сейма Литвы и один из лидеров литовской оппозиции, не согласной с политикой Вильнюса. За свои взгляды он подвергается постоянному давлению.
Например, Палецкис отрицал вину советских солдат в расстреле демонстрантов во время штурма вильнюского телецентра в январе 1991 г. «Выясняется, что свои стреляли в своих», – сказал он. За это против него возбудили уголовное дело.
Палецкис поддерживал рабочие контакты с антифашистами, критиковал пещерный национализм прибалтийских республик и политику НАТО, призывал к улучшению отношений с Россией, за что уже полгода сидит в тюрьме. В Польше, чьи спецслужбы тесно сотрудничают с литовскими, за такие же взгляды в 2016 г. был брошен в застенки лидер партии «Смена» Матеуш Пискорский.
Шпиономания Вильнюса – это попытка расправиться с политической оппозицией в республике. Делу Шешеля Литва намеренно придаёт широкий размах, чтобы раздуть несуществующую угрозу и оправдать подавление инакомыслия.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


44
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 10:39
"Мир моды в трауре": Рак убил Лагерфельда
21 февраля 2019, 02:54
Минус 95 градусов и ветер 60км/ч: Обыватели смогут следить за погодой на Марсе онлайн
20 февраля 2019, 07:24
Японский истребитель пропал с радаров над морем - СМИ
Загрузка...
20 февраля 2019, 07:24
"Живы": Спасатели обнаружили двух летчиков с рухнувшего в море японского истребителя
20 февраля 2019, 10:24
Лево руля: Берни Сандерс намерен баллотироваться на пост президента США в 2020 году
20 февраля 2019, 16:54
Туманные перспективы: сможет ли Великобритания в намеченные сроки покинуть ЕС
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
21 февраля 2019, 01:09
Сергей Степашин - о Послании президента, хороших новостях из Лондона и 90-летии со дн...
21 февраля 2019, 02:39
Население Украины за 2018 год сократилось на 233 тысячи человек
21 февраля 2019, 02:54
"Господин Туск не хочет об этом рассказать?": Соловьев напомнил главе Еврос...
21 февраля 2019, 02:39
Небензя рассказал, почему Россия не может не помогать юго-востоку Украины
21 февраля 2019, 02:39
Порошенко допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
18 февраля 2019, 00:09
«Не проявляют никакого интереса»: Волкер жалуется на Москву
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
19 февраля 2019, 08:39
Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с запуском "Северного потока 2"
15 февраля 2019, 03:54
"Оникс", "Яхонт" и "Циркон" отменят похороны "российских надежд": Эксперт разнёс характеристики ракеты NSM
17 февраля 2019, 17:39
"Теперь Третья мировая может начаться в любой момент": к чему приведёт размещение систем ПРО на Украине
15 февраля 2019, 07:09
ВСУшники обругали российский Т-72Б3
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.