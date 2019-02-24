Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встретили слезоточивым газом": Силовики Венесуэлы остановили грузовик...
"Если Путин умрёт": Украинский историк нарисовал апокалипсический &quo...
На Украине умер композитор Лев Колодуб
Замечены в «порочащих связях»: Украина не может выбрать «правильных» участниц н...
Главная / Украина

Русский экзархат в Западной Европе проголосовал против роспуска

24 февраля 2019, 15:09  •  118 • Украина
Русский экзархат в Западной Европе, который был упразднён Константинопольским патриархатом, проголосовал против роспуска. Об этом РИА Новости сообщили в архиепископии.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что за отказ подчиняться Константинополю выступил 191 человек из 206.

«Предстоит определиться с дальнейшим каноническим путём», — сказал представитель архиепископии.

Константинопольский патриархат упразднил Западноевропейский экзархат русских приходов в ноябре 2018 года.

В январе сообщалось, что духовенство русского экзархата Западной Европы отказалось подчиняться этому решению Константинополя и выполнять поручения европейских архиереев. В экзархате заявили, что в последние дни многие священники и диаконы получили письма от греческого митрополита «страны, в которой они живут», с приказом прекратить поминать своего архиепископа и присоединиться к духовенству греческих митрополий.

В заявлении указывается, что действия Константинопольского патриархата являются внешним вмешательством. Также сообщалось, что экзархат намерен обсудить решение константинопольского Синода в ходе Генассамблеи, которая состоится 23 февраля.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал отказ духовенства русского экзархата Западной Европы, ранее упразднённого Константинопольским патриархатом (КП), подчиниться этому решению и выполнять поручения европейских архиереев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
23 февраля 2019, 22:54
Опубликовано видео с места взрыва машины на КПП «Еленовка» в Донбассе
24 февраля 2019, 15:09
Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым
24 февраля 2019, 15:24
США берут под контроль информационное пространство Молдовы
Загрузка...
24 февраля 2019, 11:54
В Киеве заявили об отсутствии решения по участию Maruv в Евровидении
24 февраля 2019, 15:09
На Украине умер композитор Лев Колодуб
23 февраля 2019, 19:39
Порошенко похвалил «забывших о празднике» 23 Февраля украинцев
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.