Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под предлогом «стабильности»: почему США не собираются возвращать северо-восток ...
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
Вечер с Владимиром Соловьевым от 17.02.19
Для кого и зачем Сурков написал статью о путинизме и глубинном народе
Главная / Политика

Русские журналисты обвинили Порошенко в пренебрежении свободой слова

18 февраля 2019, 09:54  •  129 • Политика
Союз журналистов России обвинил в пренебрежении свободой слова президента Украины Петра Порошенко, который отказывается общаться с представителями русских СМИ.
Действующий президент Украины Петр Порошенко пренебрегает свободой слова. Об этом журналистам заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.
Напомним, ранее глава украинского государства посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности. Однако он наотрез отказался общаться с российскими журналистами, потребовав от них сначала "извиниться" перед Киевом.
Отметим, что это не первый демарш Порошенко в отношении представителей СМИ. У него также зафиксированы проблемы с общением и с электоратом на Украине, который не стесняется задавать политику крайне неудобные вопросы.
Как заявили РИА Новости в СЖР, украинские власти регулярно демонстрируют тотальное пренебрежение свободой слова. В то же время Киев постоянно говорит о приверженности "общеевропейским ценностям", в состав которых свобода слова и входит. Именно поэтому Петр Порошенко ничем не отличается от остальных украинских политиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


129
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 03:24
Доказательство связи между британскими спецслужбами и СМИ: "Управляемая утечка" "слила" данные о здоровье Скрипаля - Захарова
17 февраля 2019, 20:54
"Никогда не было прекращения огня": Волкер обвинил Россию в отказе от выполнения соглашений по Донбассу
17 февраля 2019, 20:54
Лаврову "жаль" США, которые не понимают бессмысленности антироссийских санкций
Загрузка...
18 февраля 2019, 06:39
Нарушил авторские права: Twitter "наказал" Трампа удалением поста с сатирическим роликом
18 февраля 2019, 03:24
Власти Белоруссии скорректируют план обороны страны
17 февраля 2019, 17:39
"И. о. президента выберем своего, из народа": В соцсетях призывают Кремль откликнуться на просьбу Гаити о помощи против США
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
11 февраля 2019, 13:39
«Врывается человек, начинает запихивать в рот таблетку»: Капитан «Норда» рассказал о пребывании на Украине
13 февраля 2019, 22:24
Ведущий «России 1» прокомментировал инцидент с украинской журналисткой
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
13 февраля 2019, 20:54
Зеленский пошел в отрыв
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.