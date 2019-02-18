Русские журналисты обвинили Порошенко в пренебрежении свободой слова

Действующий президент Украины Петр Порошенко пренебрегает свободой слова. Об этом журналистам заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Напомним, ранее глава украинского государства посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности. Однако он наотрез отказался общаться с российскими журналистами, потребовав от них сначала "извиниться" перед Киевом.

Отметим, что это не первый демарш Порошенко в отношении представителей СМИ. У него также зафиксированы проблемы с общением и с электоратом на Украине, который не стесняется задавать политику крайне неудобные вопросы.

Как заявили РИА Новости в СЖР, украинские власти регулярно демонстрируют тотальное пренебрежение свободой слова. В то же время Киев постоянно говорит о приверженности "общеевропейским ценностям", в состав которых свобода слова и входит. Именно поэтому Петр Порошенко ничем не отличается от остальных украинских политиков.