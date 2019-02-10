Русофобия – одна, но пламенная страсть министра юстиции Эстонии Урмаса Рейнсалу

Эстония перед выборами: состоится ли Тотальный диктант по русскому языку в Таллине?

Решение международного жюри о предоставлении в этом году Таллину, в соответствии с заявкой городских властей, права стать главной площадкой Тотального диктанта по русскому языку, вызвало в Эстонии политический переполох.

В обычной проверке русской грамотности министр юстиции страны Урмас Рейнсалу усмотрел оружие «мягкой силы», способное подорвать устои национальной безопасности. Если указанный деятель сохранит свой пост, он вполне может попытаться запретить данное мероприятие. Такую реакцию, конечно, можно было бы объяснить напряжённостью политической борьбы ввиду предстоящих в Эстонии в марте парламентских выборов, если бы за ней не крылась устойчивая тенденция. Смысл тенденции – в подавлении и вытеснении всего русского.

Урмас Рейнсалу свою политическую карьеру построил на проведении этой линии. По образованию он юрист, но восхождение к важным постам он начал с портфеля министра обороны в 2012-2014 гг. Отсюда, наверное, и такая воинственность, такое стремление достичь «победы» над отдельными группами населения собственной страны.

Ещё на прежнем посту Рейнсалу успел отличиться оправданием деятельности доморощенных фашистов. Так, 14 июля 2012 года в Курессааре на слёте «Союза борцов за свободу» (эстонские «борцы за свободу» – это ветераны 20-й эстонской дивизии СС) Рейнсалу заявил, что вклад «борцов» строился на принципе «законной правопреемственности», «имел решающее значение для Эстонской Республики и одновременно спас честь нашего народа».

Навлечь на себя гнев на Западе, прославляя эсэсовцев, Рейнсалу не боится. А чего бояться? Англо-американские союзники после войны охотно набирали на службу бывших эсэсовцев из числа бывших советских граждан. В апреле 1950 года руководством «Высшей комиссии США в Германии» (U.S. High Commission in Germany) и государственным секретарём США Джоном Макклоем был подписан документ, в котором указывалось: «Балтийские части войск СС (Балтийские легионы) должны рассматриваться отдельно, у балтийских легионов были отличные от немецких частей СС цели, идеология, действия и условия членства; поэтому Комиссия не считает это движение враждебным Правительству Соединённых Штатов».

Таким бойцом холодной войны был и крестный отец Рейнсалу в политике, бывший президент Эстонии (2006-2016) То́омас Хе́ндрик И́львес. Выходец из семьи послевоенных эстонских эмигрантов в США, в 1984-1988 годах Ильвес работал аналитиком исследовательского института опекаемого ЦРУ радио «Свободная Европа» в Мюнхене, в 1988-1993 годах заведовал эстонской редакцией этого радио. Он и выдвинул Рейнсалу на пост министра обороны, когда тому едва исполнилось 37 лет. Рейнсалу стал самым молодым главой военного ведомства в Европе.

Джордж Буш и Тоомас Хендрик Ильвес

Имея на руках такой карт-бланш, Рейнсалу идёт по стопам его предшественников военных времён. Он является одним из главных инициаторов новой волны выдвижения материальных претензий за «причинённый Советским Союзом ущерб прибалтийским народам». Для пособников фашизма освобождение Эстонии Красной армией, действительно, освобождением не было. И выдвижение материальных претензий к России за «советскую оккупацию» косвенным образом является признанием органической связи с проигравшей войну стороной, с гитлеровским фашизмом.

В наступившем 2019 году Рейнсалу уже отметился заявлением по случаю 99-й годовщины Тартуского мирного договора 1920 года. По его словам, Россия как правопреемница Советского Союза должна признать, что СССР «оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир и, исходя из международного права, обязана возместить причинённый ею ущерб». Излишне говорить, что базовыми здесь являются соглашения 1940 года, а Тартуский мирный договор как исторический документ давно утратил юридическую силу. Кстати, в отличие от прежних фантастических сумм, объём нынешних претензий, выдвинутых эстонским минюстом, составляет «всего» 1,2 млрд евро. Вероятно, ведомство Рейнсалу всерьёз намерено обратиться со своими претензиями в международные органы, где «более скромные требования» скорее примут к рассмотрению.

Между прочим, ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер говорил, что требовать от России компенсации за ущерб, якобы нанесённый в советский период, неразумно. А бывший премьер Эстонии Таави Рыйвас назвал подписанный в конце 2015 года министром юстиции Урмасом Рейнсалу меморандум его личным решением, заявив, что Рейнсалу создаёт ненужный внешнеполитический шум.

В ходе идущей в Эстонии предвыборной кампании министр юстиции уже выразил своё несогласие с идеей министра внутренних дел Катри Райк обсудить идею «окна гражданства», облегчающего процедуру его получения «негражданами». Как считает Рейнсалу, в этом случае Эстония утратила бы основания считать себя «оккупированной до 1991 года» и (о ужас!) обрела бы «80 000 новых граждан без всякого выполнения условий натурализации». Его не волнует, что это может стать важным шагом к гражданскому согласию в Эстонии – для Рейнсалу важнее выдавливание «исторического врага», пусть и с ущербом для своей родины.

Заявление же Рейнсалу, в котором он предложил Таллину отказаться от роли столицы Тотального диктанта, отдаёт дремучей замшелостью в духе золотых времён радио «Свобода/Свободная Европа». Уж не с подачи ли Ильвеса? В своём «Фейсбуке» министр юстиции забил в громкие барабаны: «Это не та новость, которой стоит радоваться, и она вовсе не так невинна, как можно было бы ожидать от классического занятия чистотой русского языка». Этот страшный диктант, по его мнению, направлен на «восстановление распавшейся империи» и ведёт к применению силы для защиты соотечественников, принадлежащих Русскому миру, как это произошло в Крыму и Донецке. Рейнсалу сообщает, что служба безопасности КаПо неоднократно предостерегала фонд «Русский мир», «стоящий за диктантом», что тот действует в интересах «разжигающей рознь» политики Российского государства. «В Эстонии вокруг этого фонда крутятся, прежде всего, бывшие офицеры КГБ, а не филологи». Этих грамотеев в интересах национальной безопасности следует взять на специальный учёт! «В Эстонии мы должны сосредоточиться на том, чтобы перевести нашу систему образования на эстонский язык, а не узаконивать российскую мягкую политику влияния в отношении НАШИХ соотечественников!» – провозглашает Рейнсалу.

Эмблема фонда «Русский мир»

Издания «Русского мира»

Эту паранойю, обострившуюся перед выборами, не бросились поддерживать даже многие эстонские политики-националисты – уж очень отдаёт скверным анекдотом. КаПо в роли законодателя мод в области изучения и преподавания языков – как-то несолидно. Остаётся надеяться, что первый Тотальный диктант за пределами России в Таллине всё же состоится.