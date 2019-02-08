|
Румыния взялась править соглашения по "Северному потоку - 2"
08 февраля 2019, 22:24 • 94 • Политика
Румыния получила мандат на проведение переговоров с Европарламентом и Еврокомиссией о судьбе правок, которые должны будут быть внесены в газовую директиву ЕС и напрямую коснуться строительства "Северного потока - 2".
Отметим, что в первом полугодии 2019 года Румыния председательствует в Совете Европы. Именно в этом качестве она будет вести переговоры с руководящими органами ЕС по газовой директиве.
Ранее между Францией и Германией возникли существенные разногласия по этому документу и, как следствие, по перспективам "Северного потока - 2". В свете этого президент Франции Эммануэль Макрон уже отменил свой визит в Мюнхен на конференцию по безопасности.
Напомним, что ранее планировалось, что он встретится там в средине февраля с канцлером Германии Ангелой Меркель, и они вместе обратятся к участникам конференции.
Мандат на переговоры по "Северному потоку - 2" был выдан Румынии на заседании Coreper I - органа, занимающегося рассмотрением в числе прочего вопросов энергетики и образованного из заместителей постпредов государств при Евросоюзе.
"Председательству Румынии выдан мандат на заседании Coreper I для вступления в переговоры с Европарламентом относительно поправок к газовой директиве ЕС", - отмечает пресс-служба президентства Румынии в ЕК.
Сделано это сообщение было посредством Twitter.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
94
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 февраля 2019, 18:24
|
04 февраля 2019, 14:24
|
02 февраля 2019, 23:24
|
04 февраля 2019, 14:24
|
07 февраля 2019, 00:54
|
04 февраля 2019, 11:09
|
06 февраля 2019, 02:09