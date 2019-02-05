Руководство родного района Арашуковых попросилось в отставку

После ареста сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, руководство их родного района в Карачаево-Черкесии подало прошение об отставке. Как стало известно "Комсомольской правде на Северном Кавказе" от информированного источника, покинуть свои посты решили глава администрации Хабезского района Беслан Байчоров и его первый заместитель Азамат Сидаков.

Согласно имеющимся данным, Байчоров был в дружеских отношениях с арестованным сенатором. чиновники когда-то даже вместе работали в администрации. В те времена парламентарий был лишь главой района.

- Байчорова однозначно можно назвать человеком Арашуковых. Он очень близко общался со всеми представителями этого некогда могущественного в республике клана. Так что его решение уйти в отставку никого не удивило. Но, на данный момент мне неизвестно, подписано его прошение или нет. Это станет понятно в ближайшие несколько дней, - отметил рассказал собеседник "Комсомолки".

Нам удалось дозвониться в районную администрацию, но комментировать резонансные увольнения отказались. Единственное, что уточнили в ведомстве, так это то, что какую-либо информацию они смогут предоставить в среду. А о причастности Байчорова к преступлениям, которых подозревают старшего и младшего Арашуковых, они ничего не слышали.

Пока удалось выяснить лишь то, что временно исполнять обязанности главы муниципалитета будет Руслан Шаков.

Напомним, что Хабез - это родовое гнездо могущественного клана Арашуковых. Именно здесь "газовый король" начинал строить свою империю, потихоньку захватывая новые территории.

Даже после того, как семья обзавелась жильем в Ставрополе, на Рублевке и в Дубае, они все равно предпочитали проводить время в своих роскошных апартаментах в спа-отеле "Адиюх Пэлас".

Кстати, когда силовики пришли с обысками в родовое имение Арашуковых, то обнаружили килограммы денег, золотые слитки, холодное оружие, инкрустированное драгоценными камнями сабли и целую коллекцию раритетных автомобилей.

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