Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ломать – не строить
В Совфеде прокомментировали возбуждение дела против Медведчука на Украине
Депутат разрешил Порошенко не только проплыть под Керченским мостом, но и сфотог...
На Украине уточнили детали производства дела против Медведчука
Главная / В России

Руководство родного района Арашуковых попросилось в отставку

05 февраля 2019, 21:09  •  134 • В России

После ареста сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, руководство их родного района в Карачаево-Черкесии подало прошение об отставке. Как стало известно "Комсомольской правде на Северном Кавказе" от информированного источника, покинуть свои посты решили глава администрации Хабезского района Беслан Байчоров и его первый заместитель Азамат Сидаков.

Согласно имеющимся данным, Байчоров был в дружеских отношениях с арестованным сенатором. чиновники когда-то даже вместе работали в администрации. В те времена парламентарий был лишь главой района.

- Байчорова однозначно можно назвать человеком Арашуковых. Он очень близко общался со всеми представителями этого некогда могущественного в республике клана. Так что его решение уйти в отставку никого не удивило. Но, на данный момент мне неизвестно, подписано его прошение или нет. Это станет понятно в ближайшие несколько дней, - отметил рассказал собеседник "Комсомолки".

Нам удалось дозвониться в районную администрацию, но комментировать резонансные увольнения отказались. Единственное, что уточнили в ведомстве, так это то, что какую-либо информацию они смогут предоставить в среду. А о причастности Байчорова к преступлениям, которых подозревают старшего и младшего Арашуковых, они ничего не слышали.

Пока удалось выяснить лишь то, что временно исполнять обязанности главы муниципалитета будет Руслан Шаков.

Напомним, что Хабез - это родовое гнездо могущественного клана Арашуковых. Именно здесь "газовый король" начинал строить свою империю, потихоньку захватывая новые территории.

Даже после того, как семья обзавелась жильем в Ставрополе, на Рублевке и в Дубае, они все равно предпочитали проводить время в своих роскошных апартаментах в спа-отеле "Адиюх Пэлас".

Кстати, когда силовики пришли с обысками в родовое имение Арашуковых, то обнаружили килограммы денег, золотые слитки, холодное оружие, инкрустированное драгоценными камнями сабли и целую коллекцию раритетных автомобилей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


134
Источник
Похожие новости
05 февраля 2019, 17:54
Виктор Медведчук стал на Украине подозреваемым в «госизмене и сепаратизме»
04 февраля 2019, 23:54
Вахтёрский вопрос: Росгвардия предложила ужесточить наказание за незаконную охранную деятельность
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО
Загрузка...
05 февраля 2019, 21:09
СК России: Бастрыкин познакомился с семьей Арашуковых во время ареста
05 февраля 2019, 01:39
Рогозин доложил Путину о сверхтяжёлой ракете для лунной программы
05 февраля 2019, 14:39
Путину рассказали про мост в Дубну и два новых «Сириуса»
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
05 февраля 2019, 03:24
Сбежали свыше 10 млн граждан: Депутат Рады об итогах насильственной украинизации
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
05 февраля 2019, 09:54
От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военны...
05 февраля 2019, 13:09
Кто взойдет на борт "судна-камикадзе": В Сети распределили роли для новой п...
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
02 февраля 2019, 16:54
Россия рекордно скупает золото. К чему готовится Путин?
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Венесуэлу российского борта
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
02 февраля 2019, 12:12
"Последний ВИЗГ либералов!" Кедми задал ЖАРКУЮ трепку обожателям Запада!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.