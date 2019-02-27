Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
The Economist: Молдавские политики ведут хитрую игру с Западом и Россией
То пусто, то густо: Путин назвал "полной чересполосицей" расчет прожит...
"Без этого не будет Илонов Масков, а Дуровы будут уезжать": Полонский ...
Действия США в Венесуэле: сначала грабеж – затем переворот
Главная / Политика

Руками "Правого сектора": Муж Поклонской рассказал, за что директор крымских зоопарков мстит его жене

27 февраля 2019, 18:09  •  102 • Политика
Муж депутата Натальи Поклонской Иван Соловьев рассказал, за что директор крымских зоопарков Олег Зубков мстит его жене, добиваясь её убийства руками экстремистов из "Правого сектора". Этой мести, по его словам, уже больше пяти лет.
Владелец двух крымских зоопарков Олег Зубков вынашивает свою месть Наталье Поклонской вот уже более пяти лет, с тех пор пор, как она была прокурором в регионе, и теперь решил расправиться с ней руками экстремистов из запрещенного в РФ "Правого сектора". Такое мнение высказал муж Поклонской - экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев.
Накануне Зубков выступил с предложением выдать Киеву Поклонскую в обмен на воду для полуострова. "Для нас невелика потеря, а украинцам просто за счастье будет", - пояснил он возможные последствия передачи Поклонской в страну, где в отношении неё возбуждено девять уголовных дел и вынесен смертный приговор от "Правого сектора".
Соловьев уверен, что такая неприязнь у бизнесмена к его жене связана с деятельностью Поклонской на прокурорском посту. Так, он упомянул проверки в связи с эпидемией туберкулеза у гамадрилов, избитыми Зубковым сотрудниками зоопарка, трупом со следами укусов животных, а также со случаем, когда лев покусал туристку.
Муж Поклонской призвал проверить слова владельца зоопарков на предмет состава преступления, а также охарактеризовал его как "никчемного и утратившего всякую совесть" человека.
"Он пытается оправдать свое моральное банкротство провокационными призывами выдать заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в страну, где в отношении нее открыто девять уголовных производств, а также вынесен смертный приговор", - цитирует Соловьева РИА "Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 22:39
"Посейдон" будет "оружием апокалипсиса": Россию обвинили в нарушении еще одного договора о вооружении
27 февраля 2019, 05:09
Для сторонников Гуайдо закупают оружие в Восточной Европе — МИД Венесуэлы
27 февраля 2019, 18:09
США хотят сделать Договор по открытому небу своей монополией – Шойгу
Загрузка...
26 февраля 2019, 22:39
Небензя призывает спасти людей из злополучного лагеря "Рукбан" в Сирии
27 февраля 2019, 14:54
"Немцов должен был стать Путиным", или Как сон Собчака помог либералам создать легенду из ничего
26 февраля 2019, 22:39
Нетаньяху через Путина попытается надавить на Иран
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей&q...
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся &quo...
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей России
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.