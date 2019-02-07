Ростуризм возглавит начальник PR-департамента Администрации президента России

Подведомственное Минэкономразвития РФ Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) возглавит Зарина Догузова, которая сейчас занимает должность начальника департамента по общественным связям и коммуникациям в Администрации президента РФ.

Как известно из открытых источников, Догузова окончила факультет международной журналистики МГИМО в 2008 году. В 2015 году Владимир Путин присвоил ей своим указом классный чин действительного государственного советника второго класса.

Догузова входит в наблюдательный совет центра "Амурский тигр", созданного по инициативе Владимира Путина Русским географическим обществом.

Во вторник, 5 февраля, премьер-министр Дмитрий Медведев освободил своим постановлением от занимаемой должности Олега Сафонова, который был главой Ростуризма с 2014 года. Осенью 2018 года Ростуризм стал подведомственным учреждением Минэкономразвития, ранее его курировало Минкультуры РФ.