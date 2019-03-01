Ростех запустит производство патронов для НАТО, чтобы восполнить убытки от санкций

Россия запустит в 2022 году в серийное производство патроны калибра НАТО, которые помогут ей восполнить потерю стрелкового рынка США. За последнее время российские производители патронов и стрелкового оружия потеряли из-за санкций около 50 миллиардов рублей выручки.

Об этом рассказал Сергей Абрамов – индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех".

По его словам, санкции США закрыли для Ростеха многие рынки с хорошим потенциалом, в том числе и американский рынок. Из-за санкций отечественные производители теряют около 10 миллиардов рублей выручки в год, отметил он.

Поэтому сейчас им приходится перестраиваться и корректировать свою стратегию с учетом этой динамики, пояснил Абрамов. По его словам, сейчас все российские патронные заводы ограничены в продаже стрелкового боеприпаса, поэтому ведется разработка опытных образцов для калибра НАТО.

Об этом сообщает РБК.