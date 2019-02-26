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Российский "Циркон" можно перехватить с вероятностью 0,1 процента - эксперт

26 февраля 2019, 03:09  •  2 • В мире
Военный обозреватель Владислав Шурыгин рассказал, что гиперзвуковую ракету "Циркон" возможно перехватить только 10 ракетами с вероятностью 0,1%.
Военный обозреватель Владислав Шурыгин рассказал изданию "Звезда", что уничтожить гиперзвуковую ракету РФ "Циркон" современными средствами, можно сказать, невозможно.
Вероятность перехвата "Циркона" составляет 0,1%, и для этого нужно не менее 10 ракет-перехватчиков, утверждает эксперт. "Циркон" молниеносно наносит удар как по кораблям, так и по объектам на суше.

Ранее военный эксперт Михаил Тимошенко заявил Ura.ru, что "это грозное оружие, особенно для флота. Ни одна действующая система противоракетной обороны не способна противостоять "Циркону".

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