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Российским депутатам и сенаторам стоит взять пример с Ангелы Меркель

14 февраля 2019, 16:24  •  38 • В России

«Бездуховный Запад» мы любим ругать. Но кое в чем у «загнивающей Европы» можно и поучиться. И в первую очередь — формату общения чиновников с журналистами.

Вот канцлер ФРГ Ангела Меркель. Лидер мощнейшей экономики Евросоюза, что ни день — встречи на высшем уровне: президент США, король Свазиленда. И при этом фрау Ангела находит время (через пресс-службу) ответить на вопросы «Комсомолки». Да, сухо и формально. Зачем Германия вводит санкции? Сами виноваты. Тем не менее это хотя бы публичное объяснение своей позиции.

А вот некоторые наши чиновники, в отличие от немецких, считают журналистов существами второго сорта. На днях прошу об интервью одного из депутатов-«международников» в родимой Госдуме. С громкой фамилией, сам лет 20 в СМИ. Должен меня понять как бывший коллега. Но нет. Отвечает:

- Простите, интервью не даю. И вообще, у меня на телевидении своя программа, там я всё и рассказываю.

Ладно, звоню в другую палату парламента - Совет Федерации. Сенатор - тоже «международник», трудился послом на важнейшем участке почти 10 лет, - через помощника передаёт:

- Не могу. Жёсткий график.

Но зарплату из денег налогоплательщиков «жёсткий график» получать не мешает.

Конечно, есть депутаты, готовые выдать комментарий на любую тему, хоть про украинскую хунту, хоть про замедление времени вблизи чёрных дыр. В режиме 24/7. Но политический вес этих персонажей, мягко говоря, не зашкаливает. Ни на что, кроме генерации безумных инициатив вроде запрета проносить кофе в метро, они не способны.

Я уж не говорю об откровенном хамстве, когда какому-нибудь региональному слуге народа ничего не стоит покрыть «неправильного» журналиста непарламентским матом.

Впрочем, в другой ветви власти, исполнительной, к нашему брату относятся не лучше.

Приезжаю освещать выборы во Владимирской области четыре месяца назад. В день голосования ловлю на участке действующую (на тот момент) губернаторшу. Телекамеры, пресс-подход. Пресс-секретарь цедит:

- Только два вопроса.

От ручных, полностью подконтрольных власти губернских СМИ.

Вопросы, конечно, острые. «С каким настроением шли к урне?»

Та губернаторша в итоге с треском проиграла. А её соперник (и ныне действующий глава 33-го региона Владимир Сипягин), кого я в тот день на избирательном участке тоже подловил, — на пресс-подходе ответил на ВСЕ реплики «журналюг». Даже неприятные. И… выиграл выборы.

Совпадение, должно быть.

Я это к чему? Дорогие чиновники! Возьмите пример с фрау Меркель. Или хотя бы с официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая на своих брифингах терпеливо отвечает даже на самые идиотские вопросы «смишников», разъясняя позицию России по международным делам.

Вот и вы — общайтесь с нами. Это отличный способ показать народу, чем вы же на его деньги занимаетесь.

А иначе не удивляйтесь, почему акулы клавиатуры, даже из «патриотических» СМИ, вашу кипучую деятельность освещают разве что в разрезе ареста кого-нибудь чиновника прямо на рабочем месте.

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