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Российские пилоты опробовали навыки слепой посадки на море - видео
09 февраля 2019, 01:39 • 70 • Политика
Министерство обороны опубликовало видео посадки вертолетов Ка-27 на палубы кораблей Балтфлота. При этом в ведомстве отметили, что пилоты должны были отточить и опробовать свои навыки так называемой слепой посадки, то есть посадки, в ходе которой пилот ориентируется лишь на данные приборов.
Соответствующий ролик выложен на канале оборонного ведомства в YouTube. В сообщении МО в соцсети "ВКонтакте" уточняется, что экипажи вертолетов Балтийского флота в ходе своих плановых тренировок совершили свыше шести десятков посадок на палубы российских кораблей.
В качестве площадок для приземления ими использовались палубы корветов модели 20380, а также палуба сторожевого корабля "Ярослав Мудрый".
Пилоты заходили на посадку как в светлое, так и в темное время суток. Наряду с навыками самой слепой посадки военные летчики отработали тактические приемы слежения за подлодками потенциального противника.
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