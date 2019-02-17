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Россиянин Минибаев победил на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Германии

17 февраля 2019, 20:39  •  56 • Украина
Российский прыгун в воду Виктор Минибаев завоевал золото на этапе Гран-при в немецком Ростоке в индивидуальных прыжках с вышки.
 
© Александр Вильф РИА Новости
 

Минибаев набрал 483,75 балла.

Второе место занял китаец Сун Юань (482,95 балла). Замкнул тройку сильнейших украинец Алексей Середа (453,75 балла).

В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина у женщин серебряные медали завоевал российский дуэт Ульяна Клюева — Виталия Королёва.

Ранее россиянин Никита Шлейхер завоевал золото в прыжках в воду с вышки на этапе Гран-при в Австралии.

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