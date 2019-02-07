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Россия вспомнит о "Куполе света": Американские летчики предупредили Вашингтон о "секретном оружии" Москвы

07 февраля 2019, 20:24  •  190 • В мире
Американские летчики напомнили властям страны о засекреченном советском оружии - "Куполе света". Как говорится в мемуарах экс-пилота самолета-разведчика RC-135S Cobra Ball Роберта Хопкинса, в конце 1980-х советские военные использовали это засекреченное оружие. В американских СМИ не исключают, что на фоне демарша Вашингтона по ДРСМД Россия может пересмотреть концепцию "Купола света", "если она действительно существовала около трех десятилетий назад".
Ветеран ВВС США рассказал о "секретном оружии СССР". В своих воспоминаниях экс-пилот самолета-разведчика RC-135S Cobra Ball Роберт Хопкинс рассказал, что в конце 1980-х Советский Союз в буквальном смысле "засветил" секретное оружие.
В тот момент, когда американский самолет радиоразведки RC-135S Cobra Ball отправился собирать данные, во время полета пилоты увидели молочную пелену, которая двигалась со стороны Союза к северной части Тихого океана.
Эта молочно-белая пелена была необъятной, вспоминает Хопкинс в публикации для The Drive.
"Она двигалась очень быстро - намного быстрее, чем воздушные судна - и приблизилась к нам", - описал она. После, пройдя траекторию полета, стена "продолжила движение на восток, оставляя за собой пустое и темное ночное небо".
При этом, утверждает экс-военный, о секретном оружии, которое случайно увидели американские пилоты, знали эксперты в США. Однако несмотря на то что руководство было оповещено и изучением феномена занялись специалисты, детальных объяснений "Куполу света" так и не нашлось.
Впрочем, как отмечает "Российская газета", в публикациях изданий того времени говорится о засекреченном оружии Москвы. Los Angeles Times от 24 января 1988 года, к примеру, сообщает, что система может выполнять роль маскировки при запуске межконтинентальных баллистических ракет. Она ослепляет спутники раннего предупреждения, говорилось в материале.
В журнале Omni 1988 года говорится, что советские ученые реализовали идеи Николы Теслы, который утверждал, что комбинируя и фокусируя электромагнитные и гравитационные волны, можно создать невероятно мощное оружие.
В современных американских изданиях отмечают, что, возможно, Россия в свете обстоятельств с ДРСМД вернется "к пересмотру концепции "Купола света", если она действительно существовала около трех десятилетий назад".

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