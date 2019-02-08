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Россия воздержится от направления на Украину наблюдателей

08 февраля 2019, 15:39  •  125 • Украина
Россия из соображений безопасности не будет направлять своих представителей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами на Украине. Об этом сообщил российский МИД.
 
РИА Новости
 

В ведомстве назвали решение Киева отказать россиянам в аккредитации грубейшим нарушением международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур.

Как отмечается, причинён значительный урон имиджу БДИПЧ, о стандарты которого украинские власти «вытерли ноги», продемонстрировав «полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами». 

«В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления на Украину», — говорится в заявлении на сайте.

В МИД усомнились в прозрачности предстоящего голосования в связи со сложившейся ситуацией и призвали Запад дать оценку действиям Киева.

Ранее в Кремле заявили, что ограничения на работу наблюдателей от России на украинских выборах понижают их легитимность.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун выразила сожаление по поводу решения Киева, назвав его беспрецедентным.

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