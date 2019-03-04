Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Готов к сражению и победе": Американцы пригрозили новым F-35C Lightni...
«Бедные дети»: Испанское издание опубликовало жалостливый материал о солдатах н...
"Своего мы не упустим и не отдадим": Арктику назвали сферой интересов ...
Совету по культуре нужен шут (Уставший Оптимист)
Главная / Политика

Россия "накормит" северокорейских малышей: В посольстве РФ назвали назначение гуманитарной помощи

04 марта 2019, 08:39  •  115 • Политика
Россия поставила в КНДР более двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. В посольстве РФ назвали назначение поставки зерна. Благодаря этой гумпомощи наша страна "накормит" северокорейских малышей - зерно, как отметили дипломаты, пойдет на "изготовление печенья и питательных смесей для детей и беременных женщин".
В Генконсульстве РФ в Северной Корее сообщили о доставке в страну свыше двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. За разгрузкой, как указывается на официальной странице диппредставительства в Facebook, наблюдал лично генконсул Юрий Бочарев.
Дипломаты же назвали и назначение этой поставки зерна. Как оказалось, благодаря этой гумпомощи Россия "накормит" северокорейских малышей. По данным Генконсульства нашей страны, поставленная в КНДР российская пшеница пойдет на "изготовление печенья и питательных смесей для детей и беременных женщин".
Указывается также, что одна половина зерна оставлена в Чхонджине, а другая отправлена в город Хыннам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
03 марта 2019, 22:54
США собирают коалицию для свержения "коррумпированного режима" Мадуро - Болтон
03 марта 2019, 09:54
Западные страны разбомбили сирийский Эль-Багуз белым фосфором — СМИ
03 марта 2019, 13:09
Путин пошутил про корректировку результатов универсиады - видео
Загрузка...
03 марта 2019, 22:54
Израиль не допустит превращения Сирии в плацдарм для Ирана – Нетаньяху о встрече с Путиным
04 марта 2019, 08:39
"Правящему режиму нечего скрывать": Медведев заподозрил Киев в "худшем" на выборах
03 марта 2019, 19:39
У памятника героям Плевны вспомнили о "самой справедливой" войне: Болгарский дипломат поблагодарил Россию
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "ид...
04 марта 2019, 00:40
Центробанк берут в кольцо? Игра престолов российской верхушки
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
04 марта 2019, 02:09
«Эти «ценности» нам хотят навязать?»: На Западе новый тренд – кидать сыром в лицо сво...
04 марта 2019, 02:09
Итоги выборов в Молдове подведены, Плахотнюк сватает ACUM
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на рукопожатие Порошенко на «Дональде Куке»
25 февраля 2019, 14:09
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"
26 февраля 2019, 19:24
"Самое мерзкое не в том, как нагрубил Порошенко, а в том, что люди смеялись": Политолог об инциденте с горняками
26 февраля 2019, 19:09
«Второй перевал Дятлова»: как в 1973 году при странных обстоятельствах в горах Кольского полуострова погибли туристы
28 февраля 2019, 16:54
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.