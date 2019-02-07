Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Квачкова трудно представить в домашних тапочках
«Поиск взаимоприемлемых решений»: с чем связана текущая риторика Токио по Курила...
Мэр Днепра выступил против переименования Днепропетровской области
"Никаких игр": Волкер призвал Киев пустить российских наблюдателей на ...
Главная / В России

Россия предложила США уничтожить установки под «Томагавки»

07 февраля 2019, 21:54  •  124 • В России

Минобороны России выдало Америке жесткий ответ на предложение Москве уничтожить нашу ракету 9М729 ради сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот Договор подписали от имени СССР и США еще Горбачев и Рейган. И он предусматривал ликвидацию всех ракет дальностью от 500 до 5000 километров. Это нужно было для того, чтобы у главных ядерных держав не было ракет, придвинутых к территории друг друга, которыми можно было бы застать противника врасплох. Ведь такая ракета летит до цели всего 3-5 минут. И страна, подвергнутая нападению, не успевает дать на атаку ответ.

Однако США объявили в начале 2019 года, что выходят из ДРСМД под предлогом того, что у России появилась ракета 9М729, которая летит на более чем 500 км. Минобороны России это обвинение опровергало и даже показывало эту ракету иностранным военным атташе, доказывая, что такая ракета не может лететь свыше 480 км.

США остались непреклонны. И дали Москве полгода на то, чтобы ликвидировать «изделие 9М729».

И вот представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков озвучил ответ американцам.

- Российское военное ведомство категорически отвергает необоснованные утверждения о нарушении Россией своих обязательств по Договору, - заявил Конашенков. - Со стороны США не было приведено никаких доказательств, подтверждающих их позицию.

При этом генерал Конашенков дал понять, что именно США не первый год реально нарушают требования ДРСМД. И сделал американцам встречное предложение, достойное троллинга высшего уровня. Впрочем, требование вполне серьезное, показывающее всю лукавость позиции США.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ

Российский генерал открытым текстом перечислил — что Америка должна уничтожить из своих арсеналов:

- Минобороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия ДРСМД (то есть, в течение полугода, - ред.) принять меры по возвращению к соблюдению Договора путем уничтожения:

1) развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет «Tomahawk»; (установки морского и воздушного базирования под запрет по Договору РСМД не подпадают, - ред)

2) ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности;

3) ударных беспилотных летательных аппаратов, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина «крылатая ракета наземного базирования».

То есть, американцы кивают (причем, бездоказательно) на одну нашу ракету, а сами нарушают ДРСМД как минимум по трем пунктам.

А «на прощенье» Конашенков добавил, что «в Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


124
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 18:39
Квачкова трудно представить в домашних тапочках
07 февраля 2019, 21:54
Россия предложила США уничтожить установки под «Томагавки»
07 февраля 2019, 15:24
Депутаты посоветовали украинским послам учить историю, а не возмущаться по поводу карты с российским Крымом
Загрузка...
07 февраля 2019, 15:24
Жена полковника Квачкова: Воинских званий и наград его суд не лишал
07 февраля 2019, 15:24
Полковник ГРУ Владимир Квачков выходит на свободу
06 февраля 2019, 23:09
Путин - молодым предпринимателям: Быть самым богатым парнем на кладбище - не самая веселая история
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращен...
07 февраля 2019, 13:54
Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради Израи...
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
07 февраля 2019, 13:54
"Конец еврейского фашизма": в Тель-Авиве наконец разглядели сирийские С-300
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного сенатора Арашукова
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским "шестёркам"
05 февраля 2019, 13:09
Кто взойдет на борт "судна-камикадзе": В Сети распределили роли для новой провокации в Керченском проливе
05 февраля 2019, 03:24
"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенко насмешило интернет
02 февраля 2019, 12:12
"Последний ВИЗГ либералов!" Кедми задал ЖАРКУЮ трепку обожателям Запада!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.